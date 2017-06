Dieťaťu ide v rozpálenom aute o sekundy

„Za posledné dni, keď sme mali na Slovensku vysoké denné teploty, stúpol počet volaní na tiesňovú linku 155 v súvislosti s kolapsovými stavmi z tepla, a tým aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Týka sa to najmä starších ľudí a detí,“ povedal pre Pravdu Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Pripomenul však aj ďalší problém, ktorý sa spája s letom – nechávať v odparkovaných autách deti či zvieratá je veľmi zlý nápad.

Na toto riziko upozornila polícia na svojom Facebooku a poukázala na posledný prípad, keď matka nechala v autosedačke bábätko. Hoci sa vrátila asi po 10 minútach, teplota v zamknutom aute stihla poskočiť. Dieťa sa našťastie iba poriadne spotilo. Policajti zdôraznili, že ak človek uvidí v zamknutom aute dieťa bez dozoru, mal by okamžite zavolať políciu alebo hasičov.

Aj keď teplomer za oknom ukazuje iba 24 stupňov Celzia, teplota v aute odparkovanom na priamom slnku sa za hodinu vyšplhá na dvojnásobok. V letných horúčavách to môže byť až 70 stupňov.

„Treba si uvedomiť, že keď je vonku teplota 25 stupňov v tieni, tak za nejakú polhodinu – hodinu je v aute 50 aj 60 stupňov Celzia. To znamená, že dieťa utrpí popáleniny na celom povrchu tela, rovnako ako keby ste ho obliali horúcou vodou. Rozdiel je v tom, že voda spôsobí popáleniny po asi piatich sekundách, zatiaľ čo pri 50 stupňoch vzniknú popáleniny za približne 20 až 30 minút. Ak je ešte čas, treba chladiť hlavu, tvár, krk a končatiny studenou vodou – tak ako pri popálení,“ vysvetlil pre Pravdu lekár a záchranár Viliam Dobiáš a upozornil, že nie je jednoduché presne určiť, po akom dlhom čase sa dá ešte zabudnutému dieťaťu pomôcť. Závisí to od mnohých faktorov, napríklad aj od farby auta. „Tmavé auto sa prehrieva rýchlejšie ako svetlé,“ doplnil s tým, že dieťaťu ide o sekundy.

Ako rastie teplota v aute: Vonkajšia teplota Po 10 minútach Po 30 minútach Po 60 minútach 26 °C 33 °C 42 °C 52 °C 28 °C 35 °C 44 °C 54 °C 30 °C 37 °C 46 °C 56 °C 32 °C 39 °C 48 °C 58 °C 34 °C 41 °C 50 °C 60 °C 36 °C 43 °C 52 °C 62 °C 38 °C 45 °C 54 °C 64 °C 40 °C 47 °C 56 °C 68 °C

Prehriatie organizmu hrozí deťom aj na kúpalisku. „Môže k nemu dôjsť, keď je dieťa príliš dlho na slnku. Malo by mať vzdušnú pokrývku hlavy. Plátenné slnečníky nechránia pred ultrafialovým žiarením, chráni len sklo. Preto nepomôžu ani rôzne laminátové striešky. Netreba zabúdať na dostatok tekutín a rodičom odporúčam byť s deťmi napríklad pod stromami, ktoré zabezpečia dostatočný tieň,“ uzavrel Dobiáš.

Absolútnym základom, ako prežiť horúčavu bez následkov na zdraví, je podľa Úradu verejného zdravotníctva dodržiavanie pitného režimu. „Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu, kávy. Ideálna je obyčajná voda,“ radí hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas. Nápoj by mal byť vlažný.

Čo sa týka opaľovania, najvhodnejšie je slnenie počas ranných hodín alebo neskôr popoludní. Medzi 10. a 16. hodinou je lepšie zostať v tieni. Nebezpečenstvo však číha aj vnútri pri nesprávnom použití klimatizácie. Rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako sedem stupňov Celzia. „Náhle zmeny teplôt vzduchu za krátky časový úsek predstavuje pre organizmus stresovú situáciu – vznik tzv. tepelného šoku,“ varuje Mikas.