Generálny prokurátor Čižnár nechápe hystériu kotlebovcov

Svoj postoj vyjadril v pléne národnej rady tento týždeň v záverečnom slove k výročnej správe o činnosti generálnej prokuratúry za rok 2016. Čižnár sa v pléne zamýšľal aj nad tým, prečo majú záložnú Ľudovú stranu Pevnosť Slovensko, keď tvrdia, že ich strana je v súlade so zákonom.

„Sa tu už bavíte, ako keby vaša strana bola zrušená. Ešte nebola, to je návrh, rozhodne súd," povedal Čižnár s tým, že kotlebovci verejne priznávajú, že majú záložnú stranu, a tak ich voliči budú mať na výber, koho voliť. „Verejne to priznávate, máte založenú inú stranu," uviedol. „Ja sa pýtam prečo, keď konáte v rámci zákona, v rámci Ústavy SR, v rámci medzinárodných zmlúv, prečo ste mali založenú nejakú politickú stranu? Keby ste si boli takí istí, že konáte v súlade so zákonom. Nechápem, ale to by ste mali vysvetliť vy," vyhlásil v pléne. Podľa neho ĽS NS volili voliči, „pretože majú pocit, že sa o nich buď nikto nestará, alebo sa starajú málo. To bol zúfalý výkrik, pretože chceli ukázať celému tomuto plénu, celému politickému spektru, že o nás sa nikto nestará," uviedol.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal 24. mája na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie politickej strany Mariana Kotlebu ĽS NS. „Vyhodnotenie rozsiahlych zadovážených podkladov ukázalo, že politická strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy. Podľa názoru prokuratúry cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike,” vysvetlila hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Generálna prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie tejto strany. Návrhom sa v súčasnosti zaoberá senát Najvyššieho súdu SR, ktorý však nemá zákonom stanovené lehoty, dokedy musí o prípade rozhodnúť.