Traja vážni kandidáti na post šéfa Súdnej rady

Podľa informácií denníka Pravda najvážnejšími kandidátmi sú traja členovia rady – Miloš Kolek, Lenka Praženková a Dušan Čimo.

Súčasnej šéfke Jane Bajánkovej sa skončí funkčné obdobie v rade a zároveň jej tým zanikol aj predsednícky post. Vracia sa tak na Najvyšší súd. Radu dočasne vedie jej najstarší člen Ján Havlát, ktorý už na 11. júla zvolal zasadnutie. Jeho jediným bodom bude voľba nového predsedu. Podľa Havláta nie je na čo čakať. Hovorí, že ešte pred definitívnym rozhodnutím obvolal jednotlivých členov a tí mu potvrdili, že júlový termín im vyhovuje. Novozvolený predseda už potom bude sám viesť voľbu svojho podpredsedu.

„Nech Súdna rada normálne funguje, lebo potrebuje predsedu. Je to v prospech krajiny,“ zdôvodnil posun voľby Havlát. Radu podľa neho čaká hneď po lete viacero dôležitých rozhodnutí a je preto lepšie, aby bola otázka predsedu a podpredsedu už vyriešená. Vymenoval, že schvaľovať budú kandidátov na nových sudcov a voliť predsedov a členov disciplinárnych senátov.

Súdna rada má teraz 17 členov

Havlát verí tomu, že vedenie rady bude v júli zvolené. „Myslím si, že predseda bude známy už toho 11. júla. Každý si môže vybrať vhodného kandidáta. Voľba je tajná a ja som ten posledný, ktorý by niekoho zverejňoval,“ reagoval na otázku, či už vie o menách kandidátov.

Súdna rada má teraz 17 členov, z toho je 9 zástupcov, ktorých nominoval sudcovský stav, po troch sudcov má mať parlament, vláda a prezident. Nominanti parlamentu sú však oslabení, pretože Alena Šišková skončila vo funkcii. Nový predseda či podpredseda musia v tajnej voľbe získať nadpolovičný počet hlasov. V rade funguje nepísaná dohoda, že jej šéfom je vždy sudca, ktorého do rady vyslali samotní sudcovia.

Ústavný právnik Eduard Bárány odhaduje, že predsedom sa stane jeden z deviatich členov, ktorých nominovali sudcovia. „Predpokladám, že členovia volení sudcami sa postarajú o stabilitu rady a vyberú na predsedu niekoho spomedzi seba,“ myslí si Bárány. Takto zabezpečia, aby nový predseda nebol závislý od subjektu, ktorý ho menoval. Vláda, parlament či prezident majú totiž právo odvolať svojho kandidáta aj v prípade, že by bol predsedom Súdnej rady.

„Nie som si istý, či je dôvod sa tak ponáhľať,“ reagoval na júlový termín Dušan Čimo, ktorý podľa jeho slov o žiadnom kandidátovi ešte nevie. Na otázku Pravdy, či sa bude uchádzať o šéfovskú stoličku, odpovedal, že bude o tom uvažovať, keď to bude aktuálne. Dušan Čimo je v rade už takmer päť rokov, zároveň je viceprezidentom združenia Za otvorenú justíciu (ZOJ). Podľa neho skupina nových ôsmich členov, ktorí ako zástupcovia sudcov nastúpili do rady, zohrá pri júlovej voľbe úlohu. „Z môjho pohľadu to relevanciu má, lebo to vyjadruje určitú voličskú podporu,“ poznamenal Čimo. Podobne reagovala aj ďalšia členka Súdnej rady Eva Fulcová, ktorá mieni, že jej predsedom by sa mal stať niekto z najúspešnejších nových kandidátov.

Kolek: Člen Súdnej rady musí byť na funkciu predsedu navrhnutý, ja som nikým navrhnutý nebol

V májovej voľbe, ktorá do Súdnej rady vyniesla túto skupinu, bol najúspešnejší Miloš Kolek z Krajského súdu v Prešove, sudcovia z celého Slovenska mu dali 677 hlasov, tesne za ním skončila sudkyňa Najvyššieho súdu Lenka Praženková so 672 hlasmi.

Miloš Kolek sa na Krajskom súde v Prešove venuje občianskoprávnej agende. „Rozhodnutie pána Havláta ma neprekvapilo, Súdna rada je ústavný orgán, má mať zvoleného predsedu čím skôr,“ povedal pre Pravdu k voľbám. Či by nomináciu na predsedu rady prijal, vraj zatiaľ nezvažuje. „Člen Súdnej rady musí byť na funkciu predsedu navrhnutý, ja som nikým navrhnutý nebol, a teda ani neuvažujem, či by som nomináciu prijal,“ odpovedal Kolek, ktorý má byť podľa informácií Pravdy kandidátom širšej zhody. Prešovský sudca v roku 2009 podpísal petíciu Päť viet, ktorá vypovedala o atmosfére strachu v justícii v spojitosti s pôsobením Štefana Harabina.

Lenku Praženkovú tento pondelok nepriamo podporila Eva Fulcová, ktorá ju označila za vhodnú kandidátku. Praženková na Najvyššom súde pôsobí v oblasti občianskeho práva a od roku 2016 je viceprezidentkou Združenia sudcov Slovenska. Pravde sa s ňou do uzávierky nepodarilo spojiť. Návrh kandidáta na predsedu musia podať aspoň traja členovia Súdnej rady. Môžu to urobiť písomne alebo aj priamo na volebnom zasadnutí. Voľba je tajná. Po zvolení šéfa rady budú členovia voliť podpredsedu. Táto voľba prebehne normálnym hlasovaním zdvihnutím ruky bez prítomnosti verejnosti.