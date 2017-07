Policajti škrtli časť biznisu na temnom webe

Jej výsledkom sú teraz stovky vyšetrovaní v 37 európskych krajinách, medzi nimi je aj Slovensko.

Na záťahu spolupracovali Europol, holandská polícia, FBI a americká protidrogová agentúra viac ako dva roky. Dosiahli zatvorenie trhovísk AlphaBay a Hansa, ktoré z hľadiska obratu patrili do prvej trojky. Ich používatelia si tu kupovali drogy, zbrane, zakázané chemikálie, ukradnuté a podvodné preukazy, nebezpečné počítačové programy aj hackerské návody.

Spoločnou akciou na globálnej báze poslala komunita právnych autorít jasnú správu, že mienime kriminalitu identifikovať a údery vracať aj na územiach dark webu. šéf Europolu Robert M. Wainwright

Najväčším bolo AlphaBay, ktoré malo vyše 40-tisíc predajcov a viac ako 200-tisíc používateľov. Od svojho vzniku v roku 2014 ním podľa odhadov prešlo takmer 860 miliónov eur v podobe kryptomien ako Bitcoin a iné.

Medzi klientmi temného webu mali byť aj niekoľkí Slováci. Polícia zatiaľ nechce vec komentovať. Neprezradila, či tovar kupovali alebo predávali a ani o akú komoditu išlo.

„Europol poskytol Policajnému zboru informácie viažuce sa k Slovenskej republike, ktoré boli doručené príslušnému útvaru prezídia na posúdenie a ďalší postup. Útvar a ani iné detaily nemôžu byť v tomto štádiu zverejnené, aby neboli ohrozené aktivity a opatrenia v jednotlivých prípadoch,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

Tvrdá rana pre kriminálnikov

Podľa šéfa Europolu Roberta M. Wainwrighta drogoví trafikanti a ďalší kriminálnici utrpeli vážny zásah. „Spoločnou akciou na globálnej báze poslala komunita právnych autorít jasnú správu, že mienime kriminalitu identifikovať a údery vracať aj na územiach dark webu. A prídu ešte aj ďalšie operácie,“ varoval.

Najprv Europol spolu s holandskými vyšetrovateľmi zaistili na územiach Holandska, Nemecka a Litvy počítače, ktoré zabezpečovali prevádzku tretieho najväčšieho trhoviska s názvom Hansa. Okrem techniky v Nemecku zadržali dvoch administrátorov Hansy. Zhruba od druhej polovice júna tohto roku fungovalo trhovisko pod skrytým dohľadom holandských kriminalistov.

V ďalšom kroku vyšetrovatelia agentúry DEA a FBI v rámci zásahu s názvom Bayonet identifikovali a zadržali tvorcu a prevádzkovateľa AlphaBay. Išlo o občana Kanady, ktorého zatkli 5. júla v Thajsku. Zaistili pritom milióny dolárov v kryptomenách a trhovisko zatvorili.

Pád AlphaBay viedol k presunu predajcov na ďalšie trhy, medzi nimi aj na Hansu. Tá v priebehu niekoľkých dní dosiahla osemnásobný nárast počtu používateľov. Web však v tom čase už monitorovali experti z Holandska, ktorým sa podarilo identifikovať časť klientov. Europol na základe týchto údajov zaslal informačné balíčky do 37 krajín. Tie mali obsahovať miesta, z ktorých bol nelegálny tovar obchodovaný a informácie o jeho plánovenej preprave.

Odkaz, že polícia, získala nad stránkou kontrolu,, našli na internetovej adrese zatvoreného trhoviska jeho návštevníci. Autor: Europol

Výsledok je skvelý, tvrdí odborník

Odborník na informačnú bezpečnosť a prorektor Univerzity Komenského Daniel Olejár považuje výsledok tejto policajnej operácie za vynikajúci. „Vhľadom na rozsah systému a jeho rafinovanosť to je mimoriadna operácia. Oceňujem najmä, že sa im to podarilo bez vedomosti samotných používateľov. Výrazne môže poklesnúť aj obchod, pretože používatelia sa budú báť, či nie sú monitorovaní. Je to v istom zmysle aj výstraha a upozornenie, že polícia s nimi môže držať krok,“ zhodnotil Olejár.

Dark web je izolovaná počítačová sieť s najvyššou mierou anonymity. Vytvára priestor pre predaj nelegálnych komodít. Okrem obchodu s drogami a zbraňami však ponúka aj možnosť slobodnej komunikácie, ktorú sú nútení využívať ľudia z krajín s represívnym politickým režimom. Už niekoľko rokov prevádzkuje svoju stránku na darknete aj New York Times. Ľudia im tam môžu odovzdať informácie a dokumenty bez prezradenia svojej identity.

Ako platidlo sa používa väčšinou kryptomena Bitcoin, ktorá chráni identitu používateľa. Bitcoin je tiež v súčasnosti využívaný v krajinách trpiacich vysokou infláciou národnej meny. Ľudia napríklad vo Venezuele môžu svoje mzdy rýchlo a bez dozoru centrálnej banky zameniť a ochrániť ich tak pred znehodnotením.