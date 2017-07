Trest pre Jána Slotu je právoplatný

Odsúdenie súvisí s dopravnou nehodou, ktorá sa stala 18. januára 2016 na ceste prvej triedy v smere z Lietavskej Lúčky do Porúbky v okrese Žilina. Ján Slota narazil s Porsche Cayenne do pred ním idúceho Audi A6, ktoré následne narazilo do Suzuki SX4. Slotu obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pretože po nehode sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol aj lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou. Vo februári 2016 ho Krajský súd v Žiline odsúdil na trest štyri mesiace podmienečne s odkladom na skúšobnú dobu dva roky. Zároveň potvrdil prvostupňový trest zákazu šoférovania na šesť rokov.

Podplácanie však riešil sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Ten vydal 21. apríla 2017 trestný rozkaz vo veci prečinu podplácania. Uznal v ňom obvineného vinným a uložil mu súhrnný trest odňatia slobody vo výmere jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Súd mu uložil aj zákaz viesť akékoľvek motorové vozidlá počas šiestich rokov. V praxi to znamená, že súd nahradil prvý rozsudok krajského súdu v prípade šoférovania pod vplyvom alkoholu a spojil ich do jedného s prísnejším trestom.

Nehoda, v súvislosti s ktorou Slotu odsúdili, sa stala medzi Lietavskou Lúčkou a Porúbkou 18. januára. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Proti trestnému rozkazu podal Slota odpor a sudca vytýčil hlavné pojednávanie na 29. júna. Pretože Slota pre zdravotné problémy neprišiel, sudca stanovil nový termín na 31. júla. Pojednávanie sa však neuskutoční, pretože Slota zobral odpor späť a rozsudok sa dňom 26. júla stal právoplatným.