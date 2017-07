Strečno otvárajú načas. Pokúšajú osud?

Problémový blok bol odstránený, no nad vodičmi jazdiacimi cez Strečno bude aj naďalej visieť kamenný strašiak masívu, ktorý ešte nie je ani len preskúmaný.

Problémový blok bol odstránený, no nad vodičmi jazdiacimi cez Strečno bude aj naďalej visieť kamenný strašiak masívu, ktorý ešte nie je ani len preskúmaný. Autor: Tatiana Michalková , Pravda

Dvojtýždňová uzávera hlavného severného ťahu medzi východom a západom krajiny naplno odhalila, ako odsúvanie výstavby diaľnic i otáľanie s riešením dlhodobých problémov dokážu skomplikovať životy desaťtisícov ľudí. Od soboty poludnia má byť cesta opäť prejazdná, ale naďalej s obmedzeniami.

Pre vodičov a obyvateľov dedín (nielen) na obchádzkových trasách to boli ťažké dva týždne. „Cestovný ruch u nás totálne stagnoval. Ušlé zisky majú pltníci, reštauračné i ubytovacie zariadenia. Zažili sme pokles v návštevnosti, v inkriminovanom čase dokonca až o nejakých 50 až 70 percent. Teraz to musíme opäť naštartovať,“ smútil starosta Strečna Dušan Štadáni. Aj po znovuotvorení cesty v Strečne budú vodiči jazdiť popod hrad v úseku dlhom asi 40 metrov v zúžených pruhoch, tridsaťkilometrovou rýchlosťou. Sanácia brala totiž bude pokračovať až do konca septembra.

Vozovka nebola poškodená, trhliny boli len na ochranných drevených palisádach

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Strečne v polovici júla, keď sa zistilo, že na kúsku skalného masívu, kde nebola naplánovaná sanácia, hrozí pád približne stotonového bloku. Cestu bolo treba uzavrieť a po celej šírke vozovky sa na ňu naviezla asi meter vysoká vrstva štrku, aby ju ochránila pred dopadom časti brala. To napokon uvoľnili celé naraz.

Pri páde sa roztrieštilo a spôsobilo uvoľnenie ďalších skalných blokov. Miesto bolo treba očistiť, popadané kamene odstrániť a odviezť. Vozovka nebola poškodená, trhliny boli len na ochranných drevených palisádach, ktoré pracovníci vymieňali. Už od utorka bola cesta upravená tak, aby po nej mohli jazdiť sanitky a záchranárske vozidlá.

Problémový blok bol odstránený, no nad vodičmi jazdiacimi cez Strečno bude aj naďalej visieť kamenný strašiak masívu, ktorý ešte nie je ani len preskúmaný. „Asi tretina celého hradného brala ešte stále nie je prebádaná,“ informoval prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík. Navyše netreba zabúdať ani na veľkú časť, ktorý aj napriek poškodeniu nie je sanovaná. „Hrozba pod Strečnom stále zostáva,“ potvrdil Branislav Prelovský zo sanačnej spoločnosti.

Osud frekventovanej cesty majú teraz podľa neho v rukách kompetentní

Krízový štáb sa zhodol na potrebe vybudovať pod hradom ochrannú galériu. Podobné riešenia sú celkom bežné na diaľniciach, ale i menších regionálnych cestách v zahraničí, no vládne rezorty vlani prestrešenie úseku zamietli pre vysoké náklady, pričom schválili len sanáciu kritických skalných blokov.

Okrem spomínaných krokov bude podľa Prelovského potrebné prijať aj ďalšie dôležité opatrenia. „Riešením môže byť kombinácia galérie, ale aj dosanovanie brala. Čiže nejaké dynamické bariéry a sieťovanie,“ uviedol. Ďalší osud frekventovanej cesty majú teraz podľa neho v rukách kompetentní.

Ak má byť Strečno v budúcnosti bezpečnejšie, nebude však v žiadnom prípade možné vyčkávať až na dokončenie toľko sľubovanej diaľnice. „Či už bude spustená v roku 2020, alebo 2022, nič to nemení na tom, že cesta I/18 medzi Žilinou a Martinom bude stále veľmi významnou dopravnou komunikáciou, a to aj z medzinárodného pohľadu,“ spomenul Lavrík.

Sanácia hradného brala sa začala ešte vlani tesne pred zimou. Cesta bola uzavretá dovedna trinásť víkendov a pre mimoriadnu situáciu aj ostatné dva týždne. Pracovníci teraz pokračujú v dolnej časti brala pri vozovke.

Cesta v Strečne mala byť podľa pôvodných odhadov zastavená do nedele, otvárajú ju teda o deň skôr. Miestny hrad, ktorý bol verejnosti prístupný aj počas uzávery, bude už ľahšie dostupný aj pre návštevníkov prichádzajúcich nielen od Žiliny, ale i z martinskej strany.