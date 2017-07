Skaly už odpratali, riziká zostali

Na základe čoho padlo rozhodnutie o tom, že sa môže cesta pod Strečnom otvoriť?

Práce budú dokončené, nechceme to žiadnym spôsobom predlžovať. Čím skôr môžeme, tým skôr to púšťame.

Kto o tom rozhodol?

Dohodli sme sa na krízovom štábe. Zvolala ho obec, okrem jej predstaviteľov tam boli aj zástupcovia okresu, dopravného inšpektorátu, ministerstva životného prostredia a my ako zhotoviteľ.

Je cesta bezpečná? Pominuli riziká, ktoré tam hrozili?

Mimoriadna situácia bola zvolaná kvôli jednému bloku, ktorý je už dole. Riziká však, samozrejme, stále sú. No všetko, čo sa týka toho konkrétneho problému, je odstránené. To bolo našou úlohou, ktorú sme splnili.

Tvrdíte, že riziká stále pretrvávajú. Hrozí teda, že na cestu opäť spadnú skaly?

Celá táto skala nie je úplne bezpečná. Všetci sú si vedomí toho, že z nej niečo môže padať. Tento úsek je aj tak označený, že je tu stále hrozba kameňov. Pokiaľ sa neurobí komplexná sanácia, cesta zostane riziková.

Kedy by sa mohla komplexná sanácia realizovať?

My sme zhotoviteľ, ktorý realizuje len nejakú časť sanácie. O tej komplexnej musí rozhodnúť ministerstvo dopravy s rezortom životného prostredia a župa. My, samozrejme, v záverečnej správe upozorníme na to, že sú tu rizikové časti, ktoré treba ešte riešiť.

Čo všetko ste museli urobiť po tom, čo sa na cestu zosunuli skaly?

Zhodili sme nestabilný blok. Torzo, ktoré tam zostalo, sa muselo niekoľko dní čistiť, pretože to bolo všetko pouvoľňované. Začali sme skalou pod ním, lebo tam zostali nejaké úlomky. Robili sme to mechanicky, teda ručne, aj vzduchom. Potom sa odstraňoval vankúš, ktorý bol navezený na komunikácii, tá sa prečistila tiež, momentálne sa opravuje palisáda. Geotechnicky sme, samozrejme, podrobne skontrolovali aj celý úsek, ktorý sme robili. Potvrdilo sa, že je v poriadku.

Viete sa teraz zaručiť za to, že ľudia môžu touto cestou bezpečne jazdiť?

Za časť, ktorú sme očistili, určite. Tá je v poriadku. No ako som už spomenul, ďalšie úseky sú rizikové. Je to zvetraný masív, za ten záruku určite dať nemôžeme. Ak by sme dostali úlohu sanovať to celé, urobili by sme to.