Vláda po kritike chystá nové opatrenia na ochranu bukových pralesov

Slovensko musí definitívne určiť hranice slovenskej časti Karpatských bukových pralesov zaradených do svetového dedičstva UNESCO a jej nárazníkovej zóny, zaistiť ochranu pred ťažbou dreva a inými potenciálnymi hrozbami, dopracovať integrovaný manažmentový plán, podporiť udržateľný cestovný ruch a koordinovať aktivity s ostatnými partnermi v Európe tak, ako to požaduje Výbor svetového dedičstva UNESCO.

Výbor v júli podrobil Slovensko kritike za nedostatočnú ochranu tejto vzácnej lokality, pričom správu o prijatých opatreniach očakáva do februára budúceho roku.

Ministerstvá životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a minister zahraničia Miroslav Lajčák návrh opatrení pre Staré bukové lesy a pralesy Karpát predložili v správe, ktorú dnes schválila vláda. Správu pripravila medzirezortná pracovná skupina zriadená k tejto problematike.

Prvým a zároveň najdôležitejším krokom je podľa materiálu úprava hraníc slovenských častí lokality a ich nárazníkových zón. Úspešné vymedzenie hraníc je však podmienené dohodou so štátnymi a neštátnymi vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov na forme a výške náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania lesov. Spresnenie hraníc má zásadný význam pre zabezpečenie ochrany pred ťažbou dreva.

V súčasnosti sú proti ťažbe zákonom chránené len niektoré časti tejto lokality. Medzirezortná skupina preto navrhuje rozšírenie území s 5. stupňom ochrany vyhlásením prírodných rezervácií Černiny, Pramenisko Cirochy a Nežabec.

„Týmto krokom by sa zároveň zvýšil stupeň ochrany na najvyšší 5. stupeň, teda obmedzila by sa ťažba dreva a lov v slovenských komponentoch lokality tak, ako to požaduje Výbor svetového dedičstva,“ uvádza sa v správe.

Ďalším z opatrení je dopracovanie chýbajúceho integrovaného manažmentového plánu. Takýto plán bol zatiaľ spracovaný pre tri lokality slovenskej časti Karpatských bukových pralesov ako súčasť Programu starostlivosti o Národný park Poloniny.

Potrebné je vypracovať plán aj pre časť Vihorlat. Následným krokom bude spracovanie spoločného manažmentového plánu pre všetky štyri slovenské komponenty, teda pre celú slovenskú časť lokality UNESCO.

Tento proces je naplánovaný na rok 2019. Pre rozvoj trvalo udržateľných foriem cestovného ruchu a ekoturizmu je nutné vytvárať vhodné podmienky, potrebná je rekonštrukcia a budovanie turistických a náučných chodníkov a cyklotrás, informačných tabúľ ako aj rozširovanie a skvalitňovanie služieb pre turistov. Pre podporu cestovného ruchu je vhodné zamerať sa aj na kultúrne hodnoty regiónu a podporiť oživenie tradičných remesiel.