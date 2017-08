Plavčana dobiehali aj aféry z minulosti

Šéf národniarov Andrej Danko Plavčanovu nomináciu obhajoval tým, že je odborník. Na ministerstve školstva pôsobil vyše dvadsať rokov. Zaoberal sa riadením vysokého školstva, od roku 2014 bol generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu.

Ministra do funkcie vymenoval prezident Andrej Kiska 23. marca 2016. Úradu sa ujal o šesť dní neskôr. Opozícia ihneď poukázala na jeho škandál z roku 2011, keď získal vyše 38-tisíc eur na odmenách počas pôsobenia v rade Študentského pôžičkového fondu, pričom pôsobil v neplatenej čestnej funkcii. Plavčan v novembri 2011 peniaze vrátil.

Odmeny však neboli jediným prešľapom v tomto fonde. Opozičný poslanec Miroslav Beblavý upozornil, že fond za Plavčanovho pôsobenia podľa neho nezákonne požičal peniaze finančnej skupine Slavia Capital vo výške 5,5 milióna eur. V tom čase sedela v predstavenstve firmy jeho manželka Viera.

Minister vtedy argumentoval tým, že polícia aj dozorujúci prokurátor označili obvinenia za neodôvodnené. Pre aféry z minulosti chcela Plavčana opozícia odvolať už po dvoch týždňoch vo funkcii. Akademická obec aj verejnosť spísali proti ministrovi aj petíciu. Nominanta strany SNS vtedy vláda podržala.

Krátko po nástupe na ministerstvo začal Plavčan presadzovať zvýšenie platov učiteľov, keďže nastúpil v situácii, keď sa učitelia vyhrážali štrajkom.

Po sérii rokovaní so školskými odbormi či s Iniciatívou slovenských učiteľov (ISU) sa mu podarilo do programového vyhlásenia vlády presadiť nárast platov pedagógov a odborných zamestnancov každý rok o šesť percent až do roku 2020. Išlo však o menej, ako požadovala ISU.

Prvý rok Plavčanovho pôsobenia tak sprevádzali protesty učiteľov. Odborári s rastom miezd o šesť percent nakoniec súhlasili.

Ministerský krk nakoniec zlomili dve eurofondové výzvy v hodnote takmer 600-miliónov eur. Po ostrej kritike akademikov aj opozície jednu z nich zastavil a nariadil jej preverenie, druhá už bola ukončená.

Kauza vypukla v polovici júla, keď na verejnosť prenikol list univerzít a Slovenskej akadémie vied, ktorým sa nepáčilo, že ani jeden z priamo nimi predložených projektov na podporu dlhodobého výskumu a vývoja nebol úspešný. Školy aj firmy súťažili celkovo o 288 miliónov eur. Rektori žiadali prehodnotiť výber víťazov. Nakoniec minister celú výzvu zrušil a sľuboval, že vypíše novú.

Pochybnosti sprevádzali druhú výzvu určenú na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier asi za 300 miliónov eur, peniaze už boli prerozdelené. Opozícia ministrovi vyčítala, že eurofondy získali pofidérne firmy, ktoré vykazujú vzhľadom na výšku projektu primalý obrat či majú nízky počet zamestnancov.

Peniaze mali ísť aj firmám s nedoplatkami voči Sociálnej poisťovni či na daniach, čo podmienky výzvy nepovoľujú. Objavilo sa tiež podozrenie z korupcie, za dobré obodovanie projektu si mal jeden hodnotiteľ pýtať dvojpercentnú províziu. Rezort školstva dal vyhodnotenie projektov preveriť Najvyššiemu kontrolnému úradu. Zmluvy s firmami sú už uzavreté, peniaze im však ešte vyplatené neboli.

Na podporu vedy na Slovensku má ísť z eurofondov dokopy viac ako 2,2 miliardy eur v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Tie si rozdelili na projekty rezorty hospodárstva a školstva. Ak sa peniaze do roku 2020 nestihnú vyčerpať, hrozí, že Slovensko o ne príde.

Štyri výzvy preveruje Európska komisia, ktorá ministerstvu školstva poslala varovný list. V ňom hovorí o podozreniach z netransparen­tnosti.