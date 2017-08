Kmeť: Čerpanie eurofondov chceme dotiahnuť dokonca

Situáciu na ministerstve školstva spustil aj list rektorov. Čakali ste takýto koniec?

Vnímam to ako objektívnu realitu, ktorá je taká, aká je, a život ide ďalej. To, ako sa situácia vyvíjala, ma až tak veľmi neprekvapilo. Zrejme sa pod to podpísala aj Plavčanova tlačová beseda v pondelok, ktorá bola zle zorganizovaná v neadekvátnom prostredí, čo trochu degradovalo aj vážnosť samotného ministerstva. Určite aj premiér mal na to svoj názor a videl, čo sa deje. Ťažko však povedať, čo mohlo byť tým kľúčovým momentom, kedy si lídri strán povedali „dosť“.

Aký by mal byť nový minister?

Musí to byť dobrý, charakterný človek, ktorý musí byť odborník v danej oblasti. Mal by mať skúsenosti s tvorbou projektov a so všetkým, čo sa týka čerpania eurofondov. Ideálne by bolo, keby pochádzal zo školského prostredia, aby mal prehľad o potrebách školstva.

V pondelok sa upravili pravidlá na čerpanie eurofondov. Podarí sa výzvu určenú na dlhodobý strategický výskum a vývoj dotiahnuť do konca?

My sme sa ako partneri spolu so Slovenskou akadémiou vied, s podnikateľmi aj s ministerstvom dohodli na jasných krokoch. Ak sa začnú napĺňať, situácia sa dá riešiť a neprídeme o peniaze. Všetko teraz závisí od času, kedy sa nová výzva začne realizovať. Čas je teraz naším nepriateľom, pretože Európska komisia sleduje čerpanie peňazí a plnenie podmienok výzvy.

Každý časový posun môže mať negatívne dôsledky. Určite sa s rektormi stretneme. Eurofondy sú jedinečnou príležitosťou a premrhať ich by bolo naozaj nedobré. V tomto smere preto budeme na nového ministra tlačiť, aby sa konkrétne dohodnuté kroky začali realizovať.

Počas pôsobenia ministra Plavčana sa začal tvoriť reformný dokument Učiace sa Slovensko, ktorý mal priniesť zmeny do regionálneho aj vysokého školstva. Skončia tieto návrhy len na papieri?

Nechcem byť zlým prorokom. Počas medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených veľa pripomienok. Koncepcia reformy bola síce zadaná, ale nie každému bolo jasné, čo je jej cieľom. Je príliš spektrálne orientovaná a možno niektoré veci, ktoré mohli byť robené skôr, tam zanikajú a iné zas také akútne nie sú. Určite však situáciu budeme ako rektori pozorne sledovať.