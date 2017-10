Žitňanská predstavila zákon 'čiastočnej dekriminalizácie' drog

Zákonom presne stanovené množstvo drogy určené na vlastnú spotrebu by mohlo byť na Slovensku postihované v budúcnosti ako priestupok. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti v návrhu zákona, ktorým sa ustanovia definície a množstvá omamných látok, psychotropných látok, rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, ktorý predkladajú do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako priestupok by mohol byť skutok posudzovaný iba v prípade, že u danej osoby zaistili drogu na vlastnú spotrebu raz za 12 mesiacov. Maximálna pokuta v priestupkovom konaní by mala byť 165 eur. V prípade marihuany by malo ísť napríklad o jeden gram, pri pervitíne a amfetamíne o 0,2 gramu a pri heroíne o 0,5 gramu. Zároveň sa ale bude posudzovať aj množstvo účinnej látky v gramáži.

Čentéš: Ide o čiastočnú dekriminalizáciu

Takéto množstvá boli stanovené na základe odporúčania Kriminalisticko-expertízneho ústavu podľa poznatkov z praxe. V prípade mladistvých do 18 rokov navrhujú aj lekársku diagnostiku a prípadne podľa potreby aj liečbu drogovej závislosti.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR Jozef Čentéš, ktorý bol v pracovnej skupine k návrhu zákona zdôraznil, že ide v podmienkach Slovenska o čiastočnú dekriminalizáciu. Členovia pracovnej skupiny sa zhodli, že trestný postih v tejto problematike je neprimerane prísny a okrem toho je rozdielna aplikačná prax na jednotlivých súdoch a v ukladaní trestov pre užívateľov drog aj pre dílerov.

Nový návrh zákona by mal priniesť predvídateľnosť do rozhodovacej činnosti, zdôraznil. Súd by mal dostať možnosť na základe predloženého návrhu zákona upustiť od potrestania odsúdeného užívateľa drogy v prípade, že nastúpi na ochranné liečenie, priblížil ďalšiu z navrhovaných zmien Čentéš.

Stanoviť hranicu medzi trestným činom a priestupkom

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská na tlačovej besede vysvetlila, že chcú, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty. Prísne by mali byť postihovaní hlavne tí, ktorí riešia drogy vo veľkom a za dôležité považuje aj to, že riešia pomoc aj prevenciu v prípade drobných užívateľov drôg.

Navrhovanou legislatívou sa rezort podľa Žitňanskej snaží stanoviť hranicu medzi trestným činom a priestupkom, ale držba akéhokoľvek množstva drogy bude naďalej protiprávna. Uviedla, že podľa oficiálnych štatistík až 30 percent mladých ľudí vyskúšalo marihuanu, čo inými slovami znamená, že každému tretiemu mladému človeku na Slovensku hrozí trestné stíhanie. Dodala, že si uvedomuje, že návrh zákona vyvolá širšiu debatu a rezort je na ňu pripravený. Ak sa má diskutovať, tak o nejakom konkrétnom návrhu a ten tu teraz je na stole.