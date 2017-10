Pôrodník, ktorý sa priznal k fackovaniu rodičky, dostane výpoveď

Pôrodník v dokumentárnom filme hovoril o tom, že tehotná žena bola hysterická a dal jej facku, aby ju upokojil. Tvrdil tiež, že tento spôsob sa používa bežne.

„S pánom doktorom rozviažeme pracovný pomer,“ povedal v utorok na tlačovej konferencii riaditeľ nemocnice Juraj Kovács, ktorého citovali médiá.

Vedenie nemocnice uviedlo, že lekár nanajvýš môže pri starostlivosti o pacientov zvýšiť hlas. Zdravotnícke zariadenie pôrodníka prepustí pre poškodenie dobrého mena nemocnice, hoci nedostalo žiadnu sťažnosť rodičiek na fackovanie.

Autori kritiku filmu odmietajú

UNB tiež tvrdilo, že Límová, ktorá sa so štábom mohla voľne pohybovať v troch pôrodniciach, do snímky vybrala len negatívne skúsenosti a výpovede žien. Podľa denníka Sme sa nemocnica snažila blokovať uvedenia filmu. Nakoniec mal svoju premiéru na medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa konal v Bratislave a Košiciach.

„Videli ste film o doktorovi, ktorý fackuje rodičky, tri smutné depresívne ladené matky, ktoré vypovedajú, aké to bolo hrozné, neosobné a strašidelné. Mrzí ma, že nebol daný reálny obraz kliniky, na ktorú sme hrdí,“ povedal prednosta jednej z kliník Igor Rusňák. Podľa neho ide o depresívne ladenú výpoveď režisérky bez jediného rozhovoru s lekárom alebo pôrodnou asistentkou, či primárkou, pričom vyvoláva a u tehotných žien paniku. „Videli ste film o Zuzane Límovej, ktorá natáčala film s vlastnou traumou. O Zuzane Límovej, ktorá u nás predčasne porodila nedonosené dieťa, o ktoré sme sa adekvátne, profesionálne postarali,“ vyhlásil Rusňák.

Autori snímke výčitky odmietli. „Jednoznačne odmietame, že film je tendenčný. Je odrazom reality, ako sme ju ako autorský tím zaznamenali. Na porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch vlani upozornil aj komisár Rady Európy pre ľudské práva, ktorý vo viacerých prípadoch vymenoval aj Slovensko,“ reagovali tvorcovia filmu prostredníctvom vyhlásenia zaslanom ČTK. Dodali, že odborníci UNB namiesto toho, aby sa sústredili na hľadanie riešení, venujú sa subjektívnemu hodnotenia snímky.

Film Medzi nami sa podľa UNB nezakladá na pravde a je vysoko neobjektívny

Film režisérky Zuzany Límovej „Medzi nami“ sa podľa vedenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) nezakladá na pravde a je vysoko neobjektívny. Vyhlásil to na tlačovej konferencii generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács. Ako pokračoval, minulý týždeň nemocnica zriadila pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo hodnotiť film, jeho obsah. „Poukazuje len na jednu stránku pôrodníctva. Pre nás je veľmi dôležité, aby budúce mamičky cítili komfort u nás, a preto sme urobili všetko za posledné mesiace, aby okrem toho, že máme profesionálnych ľudí, aby sme mali aj adekvátne prostredie, začali sme modernizovať, rekonštruovať kliniky a oddelenia,“ doplnil šéf nemocnice.

Podľa medicínskeho riaditeľa UNB Tomáša Hegera v žiadnom prípade nemožno dopustiť, aby verejnosť a predovšetkým budúce mamičky zostali v domnení, že situácia v univerzitnej nemocnici je taká, ako ju vykresľuje film. „Tomu, že situácia v našej nemocnici nie je v žiadnom prípade taká, ako ju vykresľuje uvedený dokument, nasvedčujú aj stúpajúce počty pôrodov v našich pôrodniciach,“ konštatoval.

Igor Rusňák, prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU a UNB, poznamenal, že podstatná časť filmu sa natáčala na Kramároch. „Zuzana Límová ako študentka nejakej filmovej akadémie behala po Slovensku so svojou nemeckou kamarátkou a talianskou kamarátkou, bola vyhodená asi z pätnástich pôrodníc, že jej nepovolia pohyb v priestoroch pôrodnice. Mala so sebou scenár, ktorý mi ukazovala, že chce natočiť hodinový dokument ako svoju záverečnú diplomovú prácu o najkrajších momentoch v živote ženy, t.j. o porodení svojho dieťaťa,“ vysvetlil.

Tvorcovia filmu odkazujú nemocnoici: Sústreďte sa na hľadanie riešení

Ako uviedla PR manažérka filmu Zuzana Golianová, ambíciou bolo vyvolať verejnú diskusiu, ktorá by viedla k pozitívnym systémovým zmenám. „To, aby sa tieto zmeny aplikovali do praxe, je úlohou kompetentných. Nemocnica má svojich odborníkov, ktorí by mali odpovedať na otázky týkajúce sa pôrodníctva na základe dát, nie domnienok a listov od rodičiek. My sme svoj mediálny priestor využili a využívame, ako autorský tím sa môžeme vyjadrovať len k otázkam týkajúcim sa filmu, nie k odborným medicínskym otázkam,“ píše sa v stanovisku.

Podľa zverejneného stanoviska tvorcovia neočakávali, že sa tento dokumentárny film stretne na pôde nemocnice s nadšením. Dúfali ale, že sa k nemu vedenie nemocnice postaví aj cez sebareflexiu a využije možnosť nastolenej verejnej debaty v prospech pozitívnych zmien. „Mrzí nás, že odborníci UNB namiesto toho, aby reagovali na to, čo náš autorský dokument zaznamenal a sústredili sa na hľadanie riešení, venujú sa subjektívnemu hodnoteniu filmu a verejne súdia autorku, pričom bez jej zvolenia používajú aj jej osobné údaje, ktoré sa týkali jej zdravotného stavu a stavu jej maloletej dcéry, ktoré sú chránené zákonom,“ dodala PR manažérka. Podľa Golianovej tvorcovia jednoznačne odmietajú, že film je tendenčný, pričom podľa nich je odrazom reality, ako ju autorský tím zaznamenal.