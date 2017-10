V Šali zatkli desiatky nelegálnych pracovníkov zo zahraničia

V Šali podľa informácií Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) polícia zatkla 62 ľudí pre nelegálnu prácu a pobyt na Slovensku.

Ako RTVS informoval na svojom facebookovom profile, ide o 27 občanov Ukrajiny, 23 Srbov, 8 Macedóncov a štyroch občanov Bosny a Hercegoviny.

Všetci údajne nelegálne pracovali pre agentúru Shin Heung Precision Slovakia, ktorá dodáva komponenty do firiem ako Samsung, Sony, JVC, LG či Toshiba.

Zatknutí sa momentálne nachádzajú v záchytnom tábore v Medveďove.

Jedna zo zamestnankýň firmy, Marija Zdravkovičová, ktorá na Slovensku pracuje od septembra, pre srbský server B92 povedala, že pracovníci „boli vo väzbe 12 a niektorí 24 hodín. Jednu ženu so zdravotnými problémami zadržiavali 30 hodín. Zdravotnej pohotovosti musela za ošetrenie zaplatiť 120 eur. Zadržiavali ich ako kriminálnikov.“

Podľa srbského spravodajského portálu B92 teraz majú sedem dní na to, aby sa vrátili späť do svojich domovských krajín, a budú mať zakázaný vstup do krajín Európskej únie.