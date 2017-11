Kiska sa stretol s nemeckým prezidentom, pripomenuli si nežnú revolúciu

Frank-Walter Steinmeier je na prvej návšteve Slovenska od svojho nástupu do funkcie v marci 2017.

Odkaz 17. novembra 1989, Európska únia a jej budúcnosť, hospodárske vzťahy, ale aj nárast extrémizmu nielen v reálnom živote, ale aj na sociálnych sieťach boli hlavné témy rozhovoru prezidenta SR Andreja Kisku s nemeckým spolkovým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, ktorý je na návšteve Slovenska. Ako povedal na spoločnej tlačovej besede Steinmeier, je to pekný okamih byť na Slovensku, keď si pripomíname nežnú revolúciu.

Proeurópski prezidenti

Kiska na úvod pripomenul, že pred tromi rokmi, na 25. výročie revolúcie, privítal vtedajšieho prezidenta Joachima Gaucka. „Je to česť privítať vás v tak významný deň, v Deň boja za slobodu a demokraciu,“ povedal Kiska. „Dnes, po 28 rokoch, sme svedkami niečoho, čo by nám možno vtedy ani nenapadlo. Že tu budeme stáť ako partneri, ako krajiny, ktoré sú spolu v jednom úžasnom projekte Európskej únie, ako partneri v rámci schengenu, kde neexistujú hranice, ako partneri, ktorí majú rovnakú menu, ako partneri, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty demokracie a slobody,“ povedala slovenská hlava štátu. Podľa Kisku on aj Steinmeier sú obaja silne proeurópski prezidenti, ktorí vidia Úniu ako úžasný projekt mieru a stability.

Steinmeier vo svojom vystúpení ocenil spoločné vyhlásenie troch ústavných činiteľov k Európskej únii. Občania v EÚ ale podľa neho momentálne nie sú až tak euforicky naladení a treba im dať dôvod, aby začali spoločnému projektu opäť dôverovať. Nemecký prezident tvrdí, že Únia musí prekonať krízu nedôvery a následky brexitu. Myslí si, že k prekonaniu nedôvery prispel aj Bratislavský summit. Zároveň dodal, že dnes neriešime len európske výzvy, ale aj výzvy pokiaľ ide o národnú demokraciu.

Potreba poriadku v šírení nenávisti

„Diskutovali sme aj o tom, že naša krajina vníma postoj Nemecka k sociálnym sieťam, a to, aby sa spravil poriadok v šírení nenávisti, aby sa zastavilo šírenie nenávisti, fašizmu extrémizmu na sociálnych sieťach. Naša krajina veľmi pozorne sleduje nový zákon, ktorý Nemecko prijalo,“ povedal Kiska Steinmeierovi. Nemecko nedávno prijalo tzv. facebookový zákon. Ten hovorí o tom, že ak sociálna sieť do 24 hodín neodstráni nenávistný príspevok, dostane pokutu päť miliónov eur, a ak tak bude robiť systematicky, tak aj 50 miliónov. „Pokiaľ si sociálne siete neuvedomujú svoju zodpovednosť a nespravia si poriadok, potom je to úloha nás politikov,“ dodal prezident.

Frank-Walter Steinmeier je na prvej návšteve Slovenska od svojho nástupu do funkcie v marci 2017. Obaja prezidenti dnes ešte spoločne položia vence k Pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu v bratislavskej Vrakuni. Popoludní prezidenti odídu do Žiliny, kde budú spolu so študentmi a predstaviteľmi občianskej spoločnosti diskutovať v žilinskej synagóge na tému Budúcnosti demokracie v Európe.

Prezident Steinmeier sa v rámci programu stretne aj s ďalšími ústavnými činiteľmi, predsedom NR SR Andrejom Dankom a predsedom vlády Robertom Ficom.