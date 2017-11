Viskupič navrhuje vysielať politickú reklamu aj počas volieb do VÚC

Jozef Viskupič so svojimi deťmi počas volieb do VÚC.

Jozef Viskupič so svojimi deťmi počas volieb do VÚC. Autor: SITA , Ivan Kopčáni

Umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volieb do orgánov územnej samosprávy tak, ako je to v súčasnosti možné v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta SR, navrhuje poslanec NR SR za OĽaNO Jozef Viskupič.

Poslanec, ktorý sa pre zvolenie za predsedu Trnavského samosprávneho kraja vzdáva mandátu poslanca, návrh zákona o volebnej kampani predkladá na poslednú tohtoročnú schôdzu parlamentu.

Ďalším z cieľov návrhu zákona je upraviť postup vo vysielaní diskusných programov v čase volebnej kampane pri voľbách do orgánov územnej samosprávy tak, aby sa vysielanie týchto programov nepovažovalo za zmenu programovej služby, ktorú by vysielatelia museli dodatočne oznamovať Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Zjednotiť úpravu

„Účelom návrhu zákona je tak zjednotiť právnu úpravu vysielania politickej reklamy a diskusných programov počas volebnej kampane v župných a komunálnych voľbách s právnou úpravou, ktorá už v súčasnosti existuje v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu a pri voľbe prezidenta SR,“ uvádza Viskupič v dôvodovej správe.

„V poradí prvé uplatnenie zákona o volebnej kampani v praxi počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017 odhalilo jeho viaceré problematické oblasti, ktoré možno označiť za nedostatky,“ uvádza s tým, že konkrétne ide o zákaz vysielania politickej reklamy a absentujúcu právnu úpravu týkajúcu sa postupu zaraďovania diskusných programov do vysielania, na ktoré v konečnom dôsledku najviac doplatili lokálne a regionálne médiá.

„Rada pre vysielanie a retransmisiu sa dá v súčasnosti označiť za rozpočtovo poddimenzovaný regulátor, ktorý je odkázaný najmä na výber pokút. Vzhľadom na vyššie navrhované opatrenia by Rada pre vysielanie a retransmisiu bola určite v lepšej a výhodnejšej pozícii, ak by mala zvýšený rozpočet, ktorý by umožňoval zvýšiť technické a personálne kapacity na monitorovanie médií,“ uzatvára poslanec.