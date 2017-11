SaS vyzýva vládu, aby prerokovala Istanbulský dohovor a doručila ho parlamentu

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva vládu, aby po rokoch od podpisu prerokovala Istanbulský dohovor a doručila ho parlamentu na schválenie. „Je absurdné, že vláda, ktorá proklamuje hlbšiu európsku integráciu Slovenska, nie je schopná prihlásiť sa k hodnotám, na ktorých Európska únia stojí,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS a členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Natália Blahová. „Ochrana žien pred násilím je celoeurópska téma s dosahom na ochranu západnej civilizácie. Jej súčasťou je zabezpečenie dôslednej rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, do ktorej spadá aj zákaz nútených manželstiev, zákaz manželstiev detí a zákaz mrzačenia ženských pohlavných orgánov,“ zdôraznila.

Ochrana západného konceptu ľudských práv a rovnoprávnosti medzi pohlaviami naberá podľa SaS na význame, keď sa v Európe aj prostredníctvom migrácie posilňujú cudzie vplyvy z iných kultúrnych prostredí. Zároveň platí, že v sekularizovanom právnom systéme Európskej únie sa nedá na otázky rodovej rovnosti pozerať len očami kresťansko-katolíckej tradície, pretože tá nereflektuje realitu v jej celosti. „Slovenská vláda, ktorej väčšinu tvoria politické sily, ktoré sa formálne hlásia k európskej modernej ľavici a liberalizmu, by mala vyslať do Európy jasný signál, na akých pozíciách stojí. Dnes to jasné nie je a aj to môže byť jedným z dôvodov, prečo sa Slovensko nedostalo ani do druhého kola na výber nového sídla Európskej liekovej agentúry,“ uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre politický systém a zahraničnú politiku Martin Klus. Poslanci strany SaS sú v parlamente pripravení podporiť Istanbulský dohovor.

Vláda v auguste schválila uznesenie, ktorým odložila úlohu predložiť Istanbulský dohovor na ratifikáciu. „Nie je stanovený termín, no máme úlohu viesť diskusie a dialóg a na základe toho, ako sa bude tá diskusia vyvíjať, sa budú vyvíjať aj pozície vlády v tejto otázke. Ratifikácia nie je dnes na stole, ale na stole je diskusia o tom, či dokážeme nájsť zmier v tejto otázke,“ povedala vtedy ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, podľa ktorej konzervatívne spektrum spoločnosti tlačí na stiahnutie podpisu, liberálnejšie spektrum nás zase tlačí k podpisu. Tento spor by nemal skončiť tak, aby sa niekto cítil porazený,“ uviedla Žitňanská a dodala, že nechce, aby bola téma násilia páchaného na ženách „vyautovaná“, preto radšej zvolila takýto postup a navrhla vláde, aby sa v diskusiách pokračovalo.

Ministerstvo spravodlivosti posudzovalo 32 pripomienok od iných rezortov, mimovládnych organizácií či verejnosti. Požiadavku Aliancie za rodinu, aby sa Slovenská republika nestala zmluvnou stranou dohovoru, pretože zmluva neumožňuje výhrady k ideologickým definíciám obsiahnutým v preambule, ministerstvo neakceptovalo. Aliancia nesúhlasí najmä s definíciou rodu, ktorý je podľa Istanbulského dohovoru iba súborom rolí a s pohlavím nemá priamy súvis. Podľa aliancie je táto definícia dokonca v rozpore s Ústavou SR.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu podpísalo 44 zo 47 krajín Rady Európy. Ratifikovalo ho doteraz 23 z nich. Medzi krajiny, ktoré Dohovor podpísali a zatiaľ neratifikovali, je napríklad aj Veľká Británia a Nemecko. Konzervatívne skupiny majú s dohovorom dlhodobo problém, vyčítajú mu predovšetkým, že zavádza do medzinárodného práva rodovú ideológiu.