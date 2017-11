Penta otvorila v Michalovciach nemocnicu novej generácie

Prvá všeobecná nemocnica, ktorú postavili na Slovensku po takmer 30 rokoch, je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia. Podľa tvorcov bude fungovať na základe najmodernejších zahraničných štandardov a pre celé východné Slovensko sa stane nadregionálnym centrom pre akútnu medicínu. Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať v rámci verejného zdravotného poistenia.

Lôžka v novej michalovskej nemocnici, do ktorej by sa pacienti mali začať sťahovať 5. decembra a presuny by mali byť ukončené do Vianoc. Autor: Štefan Rimaj, Pravda