Rusko opäť vypovedá na polícii, po výsluchu by sa mal vyjadriť k obvineniu

Bývalého riaditeľa televízie Markíza a ministra hospodárstva SR Pavla Ruska vo štvrtok opäť vypočúvajú na polícií. Podľa jeho obhajcu by sa po štvrtkovom výsluchu mohol vyjadriť k obvineniu. Malo by to byť vôbec prvé jeho vyjadrenie po prepustení z väzby.