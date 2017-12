Pätica z pozemkovej mafie je vinná

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal päticu obžalovaných za vinných z trestných činov podvodu formou spolupáchateľstva a tiež falšovania verejných listín. V tejto súvislosti by si obžalovaný Radoslav Z. mal vo väzení odsedieť 12 rokov, Stanislav L. 11 rokov a osem mesiacov, Ivan Š. 11 rokov, Gabriela M. 10 rokov a Zuzana P.-H. 12 rokov.

S výnimkou Radoslava Z., ktorého súd zaradil do ústavu so stredným stupňom stráženia, by si všetci obžalovaní mali tresty odpykať v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. Všetkým piatim takisto nariadili ochranný dohľad na dobu jedného roku. Súd sa tak stotožnil s tvrdením obžaloby, podľa ktorého pätica falšovala doklady za účelom nezákonných prevodov pozemkov v bratislavskej časti Devínska Nová Ves.

Súd už v tomto prípade vyniesol odsudzujúci rozsudok v roku 2014, Najvyšší súd SR však verdikt zrušil a nariadil doplniť dokazovanie. Prokuratúra pôvodne navrhovala obžalovaných súdiť ako organizovanú skupinu, s čím sa súd nestotožnil. Prokurátor Alexander Bíro preto uviedol, že zváži podanie odvolania. Odsudzujúci rozsudok však označil za zákonný. Obžalovaní, z ktorých sa nikto na vynesení rozsudku nezúčastnil, majú na podanie odvolania zákonnú lehotu.

Prípad sa datuje do roku 2007. Podľa prokuratúry obžalovaní nezákonne obrali dve reštituentky o pozemky v Devínskej Novej Vsi s rozlohou viac ako 280-tisíc metrov štvorcových v hodnote 15,5 milióna eur. Zároveň pätica figurovala aj v prípade iných podvodov s pozemkami, konkrétne v kauze týkajúcej sa skupiny vedenej Tiborom H., ktorá sa týkala nehnuteľností v Rusovciach a iných miestach v Bratislavskom kraji. Ako svedok v tomto prípade vypovedal aj Jozef D., ktorý na Okresnom súde Bratislava I čelí obžalobe v kauze takzvanej bytovej mafie. Pred bratislavským súdom však opakovane tvrdil, že je ako policajný agent viazaný mlčanlivosťou.