Fico označil Kiskove slová o Ústavnom súde za 'hrubý útok'

Premiéra Roberta Fica najviac trápi štýl, akým prezident Andrej Kiska v utorok zaútočil na ústavný súd. Povedal to v reakcii na stanovisko prezidenta Kisku k vymenovaniu ústavných sudcov.

„Nepredpokladám, že ústavný súd, či už cez pani predsedníčku alebo cez svojho hovorcu bude na to reagovať, ale takýto hrubý útok ja musím odmietnuť. ÚS SR je najvyšším orgánom ústavnosti a nikto nad ním nestojí, ani pán prezident. A pán prezident by mal zvažovať, do akej miery bude ústavný súd osočovať takými slovami. Nemôže a on už vôbec nie hovoriť o mafiánskom štáte. Nemôže hovoriť o tom, že tu má byť viac demokracie a morálky, keď v priamom prenose priamo napadol senát ústavného súdu a jeho prácu,“ vyhlásil premiér.

Fico pripomenul, že ani on sám viackrát nebol spokojný s rozhodnutím ústavného súdu, ale nikdy si nedovolil sa tak hrubo ohradiť voči ústavnému súdu. „Nikto nestojí nad morálkou, ústavnosťou ani nad týmto štátom,“ dodal premiér. „Privítal by som, keby si takéto útoky na najvyšší orgán ústavnosti, ktoré potom môžu podnecovať ďalšiu nedôveru verejnosti v rozhodovanie orgánov, pán prezident odpustil, lebo to potom škodí tejto krajine,“ vyjadril sa Fico s tým, že on si prácu ústavného súdu váži.

Kiska: Jedno z najhorších rozhodnutí

Prezident v utorok povedal, že „išlo o spor, aké poslanie má Ústavný súd vlastne plniť. Či má byť nezávislý, ako to predpokladá naša ústava alebo či pripustíme jeho využívanie na dosahovanie sebeckých cieľov politickej moci,“ uviedol Kiska a dodal, že „minulý týždeň sa potvrdili moje najhoršie obavy a nález prvého senátu vstúpi do histórie Slovenskej republiky ako jedno z jeho najhorších v dejinách.“

„Nález je svojvoľný, pohŕdajúci princípmi právneho štátu a príkladom nerešpektovania základnej deľby moci v krajine,“ dodal Kiska.

Rozhodnutie ÚS z minulého týždňa je podľa Kisku jedno z najhorších vôbec. Kiska vyhlásil, že problém menovania sudcov ústavného súdu nikdy nebol obyčajným sporom o kompetencie. „Bol to hodnotový zápas o to, ako by mal vyzerať ústavný súd, aby plnil svoje poslanie,“ zdôraznil Kiska.

Prezident nie je nadústavný orgán, uviedol Fico

Fico už minulý týždeň povedal, že „prezident musí konať na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR a vybrať troch nových ústavných sudcov. Ak nie, na rade bude Národná rada SR, ktorá by mala konať pre nečinnosť prezidenta a porušovanie ústavyv“ vyhlásil na tlačovej besede premiér Robert Fico, ktorý však zdôraznil, že nechce žiadne žaloby voči hlave štátu.

Fico takisto uviedol, že „prezident nie je nadústavný orgán, musí rešpektovať rozhodnutia súdov tak, ako každý iný občan,“ podčiarkol Fico. Dodal, že Ústavný súd SR je vážne poškodený tým, že mu chýbajú traja sudcovia. Zároveň zdôraznil, že kým prezident nebude rešpektovať ústavu, nebudeme sa zaoberať novým výberom sudcov ÚS SR.