Výkyvy počasia budú aj pred Vianocami

Aj samotné sviatky by mali byť z pohľadu počasia jedným veľkým prekvapením.

Po týždni, ktorý bol charakteristický na začiatku až extrémne vysokými teplotami a v druhej polovici škaredým počasím s dažďovými alebo snehovými prehánkami, nás však čaká o niečo krajší víkend. Klimatológ Slovenského meteorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavol Faško hovorí, že ho ovplyvní studený front prichádzajúci od severozápadu a ten so sebou prinesie nižšie teploty, menej zrážok a na oblohe môže vykuknúť aj slnko.

„V porovnaní s mokrým a zablateným počasím z uplynulých dní bude určite chladnejšie a v severných častiach Slovenska sa môžu vyskytnúť aj celodenné mrazy. V južnejších bude niekoľko stupňov nad nulou. Napríklad na severe Slovenska, kde bolo tento týždeň zaznamenaných maximálne mínus 7 stupňov, pôjdu teploty celkom určite do nižších hodnôt,“ poznamenal Faško. Víkend bude podľa neho ideálny pre lyžiarov, pretože vo vyšších polohách je dostatok snehu, no upozorňuje, že tam bude aj viac fúkať.

Po zimnejšom víkendovom počasí sa začiatkom budúceho týždňa opäť vrátime k normálu z ostatného obdobia, teda k premenlivosti počasia. Podľa Faška bude počasie silne ovplyvnené teplotnými výkyvmi, no tie našťastie nebudú až také kolísavé ako v týždni, ktorý sa práve končí. „Možno však očakávať opäť aj zrážky. Koncom týždňa by sa nad naše územie mal dostať poveternostný front, no čo so sebou prinesie, je tiež ťažké predvídať. Teoreticky by pred Vianocami mohlo aj nasnežiť, no je len malý predpoklad, že najmä v nížinách, kde nie je zamrznutá zem, by sa sneh mohol aj udržať. Nestále počasie bude aj počas Vianoc,“ podčiarkol klimatológ.

V súvislosti s Vianocami a obdobím pred nimi platieva podľa Faška často zaujímavý režim počasia. Vianoce v ostatných rokoch často sprevádza tzv. vianočné oteplenie. Zvykne mu predchádzať mrazivejšie počasie, ktoré sa objavuje v polovici decembra, teda na konci astronomickej jesene a na začiatku astronomickej zimy. Tento rok však ani tieto nepísané pravidlá neplatia, pretože polovica decembra napriek ochladeniu, ktoré bude tento víkend, určite nebude považovaná za mrazivú.

16. decembra sa očakávajú nočné mrazy a denné teploty aj v najjužnejších častiach by nemali byť vyššie ako 5 stupňov. Faško hovorí, že tieto teploty vôbec nebudú zapadať do spomínaného mrazivého rámca počasia v polovici decembra, aké sa u nás často zvyklo objavovať. „V roku 1961 bolo 16. decembra na Lomnickom štíte mínus 29,2 stupňa. Veľmi chladno však bolo aj na obývaných územiach. Napríklad v Rabči namerali v roku 1988 mínus 23,5, v Liptovskom Hrádku bolo v roku 1961 mínus 23 stupňov,“ zdôraznil Faško.

Na druhej strane, občas sa objavil aj veľmi teplý 16. december. Takým bol tento deň v roku 1989, keď podľa informácií Faška namerali v Stupave 17,6 stupňa a v Hurbanove len o tri desatiny stupňa menej.

Ak bude premenlivé počasie pokračovať aj v druhej polovici decembra a neprekvapia nás silné mrazy, celý tento mesiac by mohol byť považovaný v histórii meteorologických meraní za teplotne nadnormálny. A podľa Faška nielen december, ale celý tento kalendárny rok. Kým sa sťažujeme na časté dažďové prehánky, na horách si mädlia ruky, pretože na toto ročné obdobie je tam neobyčajne veľa snehu. Klimatológ dodáva, že na Lomnickom štíte je asi dva metre vysoká biela perina a na nedostatok snehu sa nesťažujú ani v horských oblastiach iných krajín. „Napríklad v Nemecku je aj v stredných horských polohách toľko snehu, koľko ho nemali od roku 1981,“ dodal Faško.