Zima sa vracia, ale len na chvíľu

No veľkolepý návrat zimy to zrejme nebude. Je len otázkou niekoľkých dní, keď sa znovu oteplí.

Zamračený a sychravý týždeň sa skončí krajšie, ako sa začal. Slnečný svit si užijeme už v sobotu popoludní a potom najmä v nedeľu a pondelok. „Tlaková výš, ktorá má svoj stred v západnom Rusku, začne ovplyvňovať v priebehu víkendu počasie aj u nás, takže od severovýchodu sa bude oblačnosť zmenšovať. Malo by svietiť slnko, najskôr v regiónoch na severe a východe Slovenska,“ hovorí Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ).

Ochladí sa a už v nedeľu by sa v oblastiach na severe a východe Slovenska mali vyskytnúť aj teploty pod nulou. „Celodenné mrazy by mali byť potom v pondelok a utorok aj na väčšine ostatného územia, len v tých najteplejších oblastiach na juhozápade môže teplota vzduchu vystúpiť cez deň nad bod mrazu,“ dodal Faško.

Počasie tak aspoň cez víkend bude priať nielen lyžiarom, ale aj sochárom z desiatich krajín, ktorí od piatka vo Vysokých Tatrách na Hrebienku tvoria sochy z 50 ton ľadu.

Príchod teplého vzduchu

Ochladenie však nepotrvá dlho a už budúci týždeň sa obnoví prílev teplého vzduchu. Ukáže sa sneh, so stúpajúcimi teplotami však bude len chvíľkovou záležitosťou. „Oteplenie bude spojené s pribúdaním oblačnosti a pretože teplejší vzduch bude prúdiť do vychladnutého prostredia, na začiatku určite bude padať sneh. Ale po tom, ako sa bude otepľovať, hranica sneženia začne stúpať do vyšších nadmorských výšok, takže v nižších polohách bude neskôr padať dážď so snehom alebo dážď,“ vysvetlil Pavol Faško.

Upozornil tiež na možné riziko poľadovice. Snehu je na toto ročné obdobie veľmi málo. Cestovať za ním treba do našich hôr alebo do Álp, kde je snehová perina po poslednom snežení mimoriadne hrubá. Na Chopku včera mali 154 centimetrov snehu, na Lomnickom štíte 234. Na Štrbskom Plese je však prírodného snehu naozaj len trocha, 33 centimetrov.

Januárová jar

To, čo sme zažívali v posledné dni, nebola zima, ale jar v januári. Teplé počasie začalo prebúdzať prírodu a teploty v trojkráľovom období boli hodné skôr talianskeho Ríma. Na Tri krále boli prekonané plusové rekordy spred 43 rokov, keď bola v Bratislave na letisku nameraná teplota vzduchu cez deň 14 stupňov. Tento rok bolo 6. januára v Hurbanove takmer o stupeň teplejšie, 14,7 stupňa Celzia.

Pred rokom sme pritom prežívali skutočnú trojkráľovú mrazivú zimu. Napríklad 8. januára 2017 zaznamenali v najchladnejšej slovenskej obci Oravskej Lesnej mínus 35,5 stupňa.