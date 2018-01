Spor rodičov o dcérku: V záujme koho? Dieťaťa určite nie

Ku kauze, ktorú v piatok otvorila opozičná poslankyňa Natália Blahová (SaS), sa vyjadril minister práce Ján Richter (Smer). Zdôraznil svoj plný rešpekt voči rozhodnutiam súdov v prípade dcérky Slováka Petra G. a Ekvádorčanky Marielly F. Je pripravený spolupracovať pri objasňovaní skutočností so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane komisárky pre deti Viery Tomanovej. „Ale spôsob a formu, aké zvolila pani poslankyňa Blahová, vysoko odsudzujem,“ zdôraznil šéf sociálneho rezortu.

Richter pripomenul, že v prípade bolo podaných už „veľmi veľa trestných oznámení“, z matkinej aj z otcovej strany. Ako dodal, najviac ho mrzí fakt, že dievča muselo byť svedkom toho, ako sa mali „bodygardi“ fyzicky stretnúť s jej starým otcom, zhodou okolností aj starostom obce Jakubov. Podľa ministra mal byť pri odoberaní zvolený taký postup, ktorý by dieťa čo najmenej traumatizoval. Je presvedčený, že podobné situácie musia riešiť ľudia na to kompetentní aj špeciálne školení.

Podľa Tomanovej prekročila Blahová právomoci

Ako v piatok vyhlásila detská ombudsmanka a bývalá ministerka práce za Smer Tomanová, poslankyňa Blahová mala prekročiť právomoci verejného činiteľa, keď sa spolu s matkou žiačky, údajnou sociálnou pracovníčkou – ktorá však v skutočnosti mala byť Blahovej poslaneckou asistentkou – a dvoma šoférmi dostavila do jakubovskej školy, tvrdiac, že prišli po maloletú. Otec dieťaťa bol v tom čase tiež prítomný, keďže škola ho zamestnáva ako učiteľského asistenta. Svoju dcérku, ktorá mala kričať a vzpierať sa, sa snažil vrátiť späť do triedy a neskôr aj odviesť domov. Do incidentu sa zapojil aj starý otec a starosta, ktorého mali šoféri napadnúť.

Blahová následne zareagovala, že iba pomáhala matke domôcť sa spravodlivosti a naplniť súdny verdikt, podľa ktorého malo dievčatko stráviť víkend s matkou, čomu sa však otec odmietol podriadiť. Na sociálnu sieť v texte s titulkom „Tomanová sa definitívne zbláznila“, poslankyňa napísala, že ombudsmanka svojimi výrokmi o údajnom únose dieťaťa len „vypúšťala do médií svoje bludy“ a v celej veci pôsobí len ako „bizarná figúrka, ktorá stelesňuje neschopnosť systému chrániť deti“. Podľa Blahovej svoj názor komisárka oprela výhradne o tvrdenia otca a deda dieťaťa, situáciu si však inak vôbec nepreverila a odhalila identitu dieťaťa, ktorú mala, naopak, práve ona dôsledne skrývať. „Dieťa lokalizovala a identifikovala pred celou krajinou, pred jeho spolužiakmi a kamarátmi,“ kritizovala poslankyňa. Podľa nej má matka šesť rozsudkov súdu o tom, že dieťa je bez všetkých pochýb zverené jej. V súvislosti s piatkovým incidentom už podala trestné oznámenia a odovzdala dôkazy.

Prípad pre advokátov

O stanovisko Pravda požiadala aj Andreja Garu, advokáta otca dieťaťa. Podľa jeho tvrdení sa Blahová po príchode do školy ani nepredstavila ako poslankyňa, aj ona sama sa vydávala za sociálnu pracovníčku, za čo už na ňu riaditeľka školy podala aj trestné oznámenie. Spolu s ďalšími príchodzími povedali riaditeľke, že idú realizovať výkon súdneho rozhodnutia, ktoré však, namietol Gara, nebolo právoplatné. Už deň pred uvedeným konaním Blahová príbeh dievčatka opísala na svojom blogu (podobne pred časom rozvírila prípad Natálky, chovankyne resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante – pozn. red.).

„Uvedený príbeh je nepravdivý, skutočnosti v ňom uvádzané sú vymyslené a prispôsobené zrejme potrebám poslankyne. Fotka uverejnená na blogu je fotkou cudzej ženy, nie matky, a dieťa v jej náručí je tiež cudzie,“ skonštatoval advokát. Spochybnil napríklad tvrdenia Blahovej, že otec matku bil. Dievča podľa neho nikdy nechcelo žiť v Ekvádore, no jeho matka s výdatnou pomocou tamojších justičných orgánov donútila otca podpísať v tejto súvislosti dohodu, hroziac mu, že inak dcéru viac neuvidí. „Dôležité však je, že táto dohoda nebola nikdy schválená ekvádorským súdom. Pani poslankyňa opäť vedome klame ľudí, dohoda je nevykonateľná a otec ju podpísal len preto, aby po dlhom čase opäť videl dcéru, ktorú mu matka bezdôvodne bránila vidieť,“ uviedol Gara. Ďalším Blahovej klamstvom je podľa právnika jej tvrdenie, že sú rodičia dievčaťa rozvedení. „K dnešnému dňu sú stále manželia, a to iba preto, že matka sa nechce rozviesť!“ Spomenul tiež, že matka si viackrát v iné dni, keď mala byť s dcérkou, svoje dieťa od otca nevyzdvihla.

Podľa advokátovho stanoviska išlo v škole zo strany Blahovej o „zásah zákonodarnej moci do výkonu súdnej moci, a zrejme aj o zneužívanie právomoci verejného činiteľa“. Keďže incident neskôr pokračoval aj vonku pred školou, tam už podľa Garu išlo o konanie vykazujúce známky pokusu o únos. „Zásadne sa však nejedná o spor Blahová – Tomanová, ako to komunikuje politická strana SaS. Zrejme si Blahová uvedomila, čo urobila, a teraz to chce obrátiť na politickú líniu a spor politikov.“

Gara má k dispozícii aj tri videá z piatkového zásahu: na prvom vidno Blahovú a spol., keď im dieťa vysvetľuje, že do Ekvádoru ísť nechce. Na druhom je zachytená situácia pri odchode zo školy, keď dieťa v psychicky vypätej situácii hľadá oporu u otca. Starému otcovi, ktorý priebeh nakrúca, dvaja „šoféri“ bránia nastúpiť do auta. A tretie video je z domu Gajdárovcov, kde dievčatko opakuje, že chce zostať s otcom.