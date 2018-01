Mali by lekárne vlastniť laici?

Väčšina ľudí chce, aby lekárne viedli odborníci. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý robila pre Slovenskú lekárnickú komoru. Dnes je viac ako 50 percent lekární po celom Slovensku v rukách laikov. Lekárnici to chcú zmeniť.

Vlastníkom lekárne dnes môže byť ktokoľvek, podmienkou je, že musí zamestnať garanta – farmaceuta, ktorý má doklad o odbornej spôsobilosti a licenciu. Ten potom dozerá na chod lekárne. Lekárnici tvrdia, že často ide iba o formalitu. „Farmaceut ako osoba by mal byť garantom kvality, nie iba formálnou postavou. V súčasnosti každý, kto formálne deklaruje zamestnanie farmaceuta, môže prevádzkovať verejnú lekáreň,“ povedal šéf komory Ondrej Sukeľ.

Prieskum zameraný na vnímanie lekární a lekárnikov realizovala agentúra Focus na vzorke 1¤017 dospelých respondentov z celého Slovenska. Väčšina ľudí podľa výsledkov požaduje prevádzkovanie lekární kvalifikovanými farmaceutmi, a to až 93 percent, respektíve právnickými osobami pod vedením farmaceutov (86 %) a nemocnicami (81 %).

Skúsenosti z praxe nám ukázali, že častokrát odborný zástupca ani v najmenšom nespĺňa tie úlohy a zodpovednosť, ktoré sú mu dané. šéf komory Ondrej Sukeľ

„O čosi menej významným, ale stále dôležitým ukazovateľom sú pre výber lekárne odbornosť a ochota personálu, je to dôležité pre 41 percent respondentov,“ dodal šéf agentúry Martin Slosiarik s tým, že pre 31 percent sú dôležite aj ceny a zľavy, ktoré poskytuje lekáreň. Vernostný program a obchodná značka je podstatná len pre tri percentá oslovených.

K zmene podmienok vo vlastníctve lekárni, ktoré platia dnes, došlo v roku 2004 po reforme vtedajšieho ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Systém sa vtedy zliberalizoval a za posledných desať rokov sa počet lekární zdvojnásobil. Sukeľ pripomína, že je však otázne, či sa zlepšila aj dostupnosť služieb. Preto komora volá po prísnejších pravidlách. Chce dosiahnuť to, aby lekárne boli chápané ako garancia pomoci a nie ako obchodné príležitosti.

Vlastníkom lekárne dnes môže byť ktokoľvek, podmienkou je, že musí zamestnať garanta – farmaceuta, ktorý má doklad o odbornej spôsobilosti a licenciu. Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

„Skúsenosti z praxe nám ukázali, že častokrát odborný zástupca ani v najmenšom nespĺňa tie úlohy a zodpovednosť, ktoré sú mu dané. Preto usudzujeme, že pozícia štatutára by ho prinútila byť zodpovedným, zvýšila by mieru zodpovednosti za to, čo sa podpisuje,“ poznamenal. Farmaceut by podľa návrhu komory mal byť nielen zamestnancom, ale aj štatutárom, to znamená konateľom. „V Európe až 80 percent lekární vlastnia farmaceuti. Poľsko, Maďarsko a pobaltské krajiny dnes túto silno liberálnu legislatívu menia,“ skonštatoval šéf lekárnikov.

Na požiadavky lekárnickej komory zareagovalo ministerstvo zdravotníctva a pripravilo zmenu zákona o lieku. Minulý rok v októbri ho predložilo na pripomienkovanie verejnosti. Komore však v novele nevyjde úplne v ústrety. Odôvodnilo to rozporom s ústavou tým, že by zasahovalo do vlastníckych štruktúr. „Vlastníkmi lekárni sú častokrát rôzne subjekty, preto sme museli dôkladne zvážiť a posúdiť ústavnosť takéhoto zásahu, aby následne neprišlo k tomu, že by bolo Slovensko žalované na zmenu podmienok a následne by muselo vyplácať odškodné,“ zhodnotila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ministerstvo lekárne posilní tak, že odborný zástupca, ktorý je aj dnes, prevezme na seba väčšiu zodpovednosť a bude mať viac povinností. Bude riadiť napríklad príjem a výdaj liekov, ale aj objednávanie či ich vydávanie. Pri porušení pravidiel mu budú hroziť sankcie. „Zmeny prinesú pacientom garanciu väčšej odbornosti. Cieľom ustanovení je zvýšiť odbornú fundovanosť prevádzky lekární a zvýšiť profesionálnu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti,“ dodala Eliášová. Novela je podľa nej v legislatívnom procese. Ak ju schváli vláda a parlament, nové pravidlá by mali začať platiť v lete tohto roka.

Prezidentka pacientskej organizácie Asociácia na ochranu práv pacientov Mária Lévyová tvrdí, že pacientom nezáleží na vlastníckych vzťahoch, ale na tom, aby bol v lekárni expert, čo nakoniec ukázal aj prieskum. „V lekárni by mal byť odborník, mala by byť dostupná a tiež by mala pacientom ponúkať isté benefity,“ myslí si. Vyslovila presvedčenie, že sa legislatíva nakoniec nastaví tak, aby odborný garant lekárne nebol iba figúrkou a aby neručil za prevádzku piatich lekární.