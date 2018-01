Zastrelil ženu, potom seba. Zostalo len bábätko

Zostalo po nich len niekoľkomesačné bábätko. To by nemalo byť zranené. Psychologička odhaduje, že pravdepodobne nešlo o prvý prípad nezhody tejto dvojice a nezvládnutie ťažkostí vyvrcholilo do takého hrubého násilia.

K nešťastiu došlo pred treťou poobede v jednom z petržalských činžiakov. „Na miesto sa ihneď dostavili policajné hliadky a služba rýchlej zdravotnej pomoci. Na chodbe v blízkosti výťahu boli nájdené telá ženy a muža so strelnými zraneniami a maloleté dieťa. Žena zraneniam na mieste podľahla. Mužovi bola poskytnutá prvá pomoc, no aj napriek snahe záchranárov zraneniam podľahol,“ informovala polícia na svojom facebooku.

Na snímke príslušníci Policajného zboru SR zaisťujú vchod do obytného domu, v ktorom došlo k streľbe. Autor: TASR, Pavol Zachar

Hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Jozef Minár potvrdil, že privolaní záchranári v čase príchodu už len konštatovali úmrtie muža (†26) a ženy (†23). „Obaja mali strelné poranenie hlavy. Stalo sa to tak, že muž zastrelil ženu a potom seba. Na mieste bolo asi šesťmesačné dieťa,“ uviedol Minár. Bábätko by podľa policajných informácií nemalo byť zranené.

Prítomnosť alkoholu?

„Dieťatko k nám bolo privezené a v súčasnosti zostáva v sprievode sociálnej pracovníčky na posúdení zdravotného stavu,“ informovala hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Dana Kamenická. Z nemocnice si dieťa prevezme pracovník sociálnej služby. Hovorkyňa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová vysvetlila, že najprv oslovia členov rodiny.

„Ak bude bábätko v poriadku a budú ho môcť prepustiť z nemocnice, úlohou pracovníkov sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately je nájsť v najbližšom okolí dieťaťa, kto sa oň môže a dokáže postarať. Až potom sa postupuje ďalej. V prvom rade sa zisťuje, či sa môže postarať niekto z rodiny,“ doplnila Lukáčová. Pri takom hrubom násilí, aké sa prejavilo v petržalskom paneláku, ide podľa psychologičky Magdalény Krasulovej vždy o naakumulované napätie a nezhody vo vzťahu a o vrchol nezvládnutia istých ťažkostí. Podľa nej nie je vylúčená prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok, ktoré môžu potencovať agresívne správanie útočníka. To sa pri podobných situáciách takmer vždy predpokladá.

Napätie za dverami

„V tomto prípade pravdepodobne nešlo o prvý prípad nezhody, aj keď to je len moja domnienka. Spravidla to má určité stupňovanie. Je preto celkom možné, že sa tu už predtým niečo dialo. Ale zrejme doma za zatvorenými dverami, ako to obyčajne býva,“ doplnila Krasulová.

Podľa psychologičky môže byť podstatné, či mal muž zbraň v legálnej držbe a ako dlho. „Ak si ju zaobstaral prednedávnom, nie je vylúčená ani možnosť, že vraždu plánoval. Ak ju mal dlhodobo, tak išlo len o využitie dostupného prostriedku k útoku,“ mieni psychologička.

