Prieskum: Pravda v druhom polroku 2017 najčítanejším mienkotvorným denníkom

Vyplýva to z dát prieskumu spoločnosti MEDIAN SK zozbieraných od 26. júna do 17. decembra 2017 na vzorke 4 302 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku od 14 do 79 rokov. O výsledkoch národného prieskumu MML-TGI (Market & Media & Lifestyle – Target Group Index) za 3. a 4. kvartál 2017 informovala Linda Kleinertová z MEDIAN SK.

Pravdu číta 6%

Z celoštátnych denníkov si v 3. a 4. kvartáli 2017 Nový Čas udržal prvú pozíciu s čítanosťou 14 percent. Čítanosť na úrovni šesť percent majú denníky Plus jeden deň a Pravda. Nasleduje denník Sme s piatimi percentami, Šport a Korzár so štyrmi percentami a Hospodárske noviny, ktoré majú čítanosť tri percentá. Posledné vydanie celoštátnych denníkov čítalo 28 percent populácie.

Pri týždenníkoch je tých, čo prelistujú alebo prečítajú posledné vydanie niektorého z monitorovaných týždenníkov, 35 percent. Najčítanejším týždenníkom je Plus 7 dní (7%), druhým v poradí je Báječná žena (6%) a za nimi Život (5%) a Nový Čas pre ženy (5%). Tri percentá obyvateľov číta Slovenku, Eurotelevíziu a Katolícke noviny. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla 11 percent a sieť Petit Press MY noviny čítanosť šesť percent. Najčítanejším titulom medzi dvojtýždenníkmi je TV max (5%) a za ním nasledujú Tele plus a Relax (oba 2%). Dvojtýždenníky Bratislavské noviny, Stop a Žena a život dosiahli čítanosť jedno percento. Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky mala čítanosť štyri percentá. Poradie čítanosti mesačníkov, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné, otvára časopis Záhradkár so siedmimi percentami. Rovnakú čítanosť má aj mesačník Zdravie. Nasledujú Eva a EMMA s piatimi percentami. Ďalší je mesačník Nový Čas Krížovky so štyrmi percentami a za ním nasledujú mesačníky Nový Čas Bývanie a Maxikrížovky s čítanosťou tri percentá.

Expres je najpopulárnejšie rádio

Ako ďalej vyplýva z prieskumu MEDIAN SK, poradie najpočúvanejších rádií v parametri „počúval včera“ otvára Rádio Expres s 19 percentami. Druhým je prvý okruh verejnoprávneho Slovenského rozhlasu, RTVS – Rádio Slovensko s počúvanosťou 17 percent a tretie Fun rádio s 11 percentami. Rádio Jemné a Rádio Europa 2 dosiahli počúvanosť sedem percent. Poradie siedmich najpočúvanejších staníc uzatvárajú so šesťpercentnou počúvanosťou Rádio Regina a Rádio Vlna. V 3. a 4. kvartáli 2017 dosiahlo najväčší podiel na trhu (share) Rádio Expres (23%), za ním bolo Rádio Slovensko (21%) a tretie Fun rádio (12%). Rádio Jemné a Rádio Regina mali rovnako osempercentný podiel, Rádio Europa 2 a Rádio Vlna dosiahli podiel na trhu zhodne po sedem percent. Ostatné rozhlasové stanice mali spolu 14-percentný podiel z trhu.

Spomedzi televízií vedie Markíza

Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza, a to 40 percent. Sledovanosť na úrovni 31 percent zaznamenala TV JOJ a za ňou sa umiestnila verejnoprávna Jednotka RTVS so sledovanosťou 25 percent. Vyplýva to z údajov prieskumu v parametri „sledoval včera“. Markíza Group dosiahla v parametri „sledoval včera“ 46-percentnú sledovanosť. Televízna skupina JOJ Group mala sledovanosť 34 percent a Slovenská televízia (RTVS) 26 percent. Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 79 percent a televíziu v 3. a 4. kvartáli 2017 celkovo sledovali takmer štyri milióny divákov. Z hľadiska podielu na trhu sa za 3. a 4. kvartál 2017 na prvom mieste s 34 percentami umiestnila TV Markíza. TV JOJ dosiahla share 23 percent a za ňou sa so 17-percentným podielom na trhu umiestnila Jednotka RTVS.