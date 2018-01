Ples v opere pomôže deťom historicky najvyššou čiastkou

O cieľoch projektu inkluzívneho vzdelávania

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Koalíciou pre deti Slovensko a odborníkmi vznikne vďaka výťažku z 18. ročníka dobročinného Plesu v opere program na podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, ktorý pomôže pripraviť školské prostredie na vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom.

Autori projektu chcú dosiahnuť hlavne to, aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli navštevovať bežnú školu a cítili sa tam prijaté, aby ich rodičia mali informácie o možnostiach, ktoré v oblasti vzdelávania ich dieťa má a aby téma inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením bola pozitívne prijatá zo strany širokej verejnosti.

O inkluzívnom vzdelávaní

Inkluzívne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré podporuje potenciál každého dieťaťa v maximálnej možnej miere. Škola, ktorá uplatňuje inkluzívny princíp, prispôsobí vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí – či už ide napríklad o deti s telesným postihnutím, mentálnou poruchou, poruchami učenia alebo zdravotnými problémami. Vytvára prostredie s pozitívnou, tvorivou a priateľskou klímou v triedach, kde sú takíto žiaci integrovaní.

O dobročinnom Plese v opere

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Dnes predstavuje nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere vďaka štedrosti svojich hostí a podporovateľov rozdelil už takmer 1,8 milióna eur. Ples v opere našiel svoje miesto v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, kultúrneho aj hospodárskeho života.