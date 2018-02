Šéf lekárskych odborov Visolajský: Riaditeľ by mal svoje pôsobenie zvážiť

Dostať pacienta na operačnú sálu je hotová odysea. Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského ide o taký zložitý a komplexný proces, že nie je možné, aby manažment košickej nemocnice o plastických operáciách zahraničných pacientov nemal žiadne informácie. Riaditeľ nemocnice Milan Maďar by preto mal podľa neho zvážiť svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii. "Sú totiž len dve možnosti. Buď o tom riaditeľ vedel, a potom tam takýto človek nemá čo robiť, alebo o tom nevedel, a potom sa pýtam, čo to je za riaditeľa," zamýšľa sa Visolajský.

Je možné, aby sa pacienti dostávali na operačnú sálu bez vedomia vedenia nemocnice?

Všetky operácie sa evidujú v nemocničnom informačnom systéme. V ňom musí byť zaznamenané už objednanie pacienta. Po jeho prijatí do nemocnice sa do systému nahadzuje prijímacia správa, naordinované predoperačné lieky, infúzie. To všetko by mala evidovať aj nemocničná lekáreň.

Po prijatí na určené oddelenie sestry vkladajú do dokumentácie ďalšie údaje, nahlasuje sa strava. Pacient sa potom zaradí do plánovaného operačného programu, rozhodne sa, na ktorej operačnej sále bude, o koľkej hodine pôjde. V systéme sa tiež zaznačí, ktorý anestéziológ pôjde na zákrok.

S tým potom súvisí aj organizácia operácie, keďže pred príchodom lekárov a anestéziológa už musia byť pripravené operačné nástroje a skalpely. Na každú operáciu sa chystá špeciálny set, a to tiež musí byť dopredu zadané na meno pacienta. Po operácii sa potom píše do systému záznam operácie, teda sa dá odsledovať, koľko materiálu sa minulo, koľko zákrok trval či koľko ľudí sa na ňom podieľalo. Každý pacient jednoducho musí mať presnú dokumentáciu a protokol. Neviem si preto predstaviť, že by sa takýmto spôsobom dostal pacient na operáciu a nevedel by o ňom nikto nič.

Opisujete zložitý proces. Dá sa napriek tomu systém obísť?

Dal by sa v prípade, že pacienta do systému nezapíšete. Ale potom si neviem predstaviť, ako by lekár dostal na sálu všetky prístroje a nástroje. Plus zohnať anestéziológa. To sa nedá všetko robiť načierno. Je teda ťažko predstaviteľné, že by o týchto operáciách vedenie nevedelo.

Kto má prístup do nemocničného informačného systému?

Dostane sa tam každý lekár a zamestnanci daného oddelenia. Každý lekár má prístup len na svoje oddelenie a len na ambulancie, ktoré vykonáva. Ja ako pediater mám prístup v systéme len na detské oddelenie, ale nedostanem sa napríklad na oddelenie traumatológie alebo interné. Plastický chirurg má tak prístup len na svoju časť a na JIS-ku, kde dáva pacientov po operácii. Aby teda riaditeľ nevedel, čo sa týka bežného fungovania nemocnice, zo svojej siete ľudí, ktorých má všade, čo sa mu deje na pracovisku, tomu neverím. A navyše, keď ide o dlhoročného riaditeľa.

Mal by za situáciu niesť riaditeľ zodpovednosť?

Myslím si, že slušnosť káže, aby riaditeľ svoje pôsobenie prehodnotil. Trochu sa čudujem, že minister ešte nepodnikol žiadne kroky. Sú totiž len dve možnosti. Buď o tom riaditeľ vedel, a potom tam takýto človek nemá čo robiť, alebo o tom nevedel, a potom sa pýtam, čo to je za riaditeľa. Každá možnosť je na vyvodenie personálnych dôsledkov.