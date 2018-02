Zima bude niekoľko dní bez extrémov

Ani silný mráz, ani sneh a teploty primerané ročnému obdobiu. Po týždni, ktorý sa začal rekordným chladom a v strede pokračoval intenzívnym snežením, zima hlási pokoj zbraniam. Na niektorých miestach by počas dňa malo aj vykúkať slnko a teploty preskočiť do plusových hodnôt.

Máme za sebou obdobie, ktoré sa dá považovať za jedno z najchladnejších tejto zimy. Začalo sa minulý víkend a vyvrcholilo stredou, keď sa nad väčšinou územia Slovenska vybláznila Perinbaba. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavol Faško zdôrazňuje, že v utorok ráno bola nameraná najmrazivejšia teplota tejto zimy.

„V Oravskej Lesnej v meteorologickej stanici dva metre nad zemou ukazoval teplomer mínus 22 stupňov. Na tom istom mieste v prízemnej vrstve päť centimetrov nad zemou bolo dokonca mínus 23,7,“ podotkol Faško. Zaujímavým dňom bola podľa neho aj streda, keď na väčšine územia nasnežilo. Ťažké chvíle zažívali najmä v Bratislave, kde sneženie spôsobilo veľké problémy v doprave.

„V Bratislave to nebolo len o poprašku, ešte v piatok ráno bolo na Kolibe 13 centimetrov snehu, rovnako ako v Poprade,“ povedal ďalej klimatológ.

Ako bude Sobota 10. februára – Oblačno až zamračené. Ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 0 až +5 °C.

Nedeľa 11. februára – Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočné teploty –3 až –8, v horských dolinách a kotlinách miestami –8 až –13, denné 0 až +5 °C.

Pondelok 12. februára – Oblačno až zamračené. Nočné teploty 0 až –6, v horských dolinách a kotlinách na východe až do –13, denné –1 až +5 °C.

Utorok 13. februára – Oblačno až zamračené. Nočné teploty 0 až –6, denné –2 až +4 °C.

Streda 14. februára – Oblačno až zamračené. Nočné teploty –1 až –7, denné –2 až +4 v. Zdroj: SHMÚ

Faško podotýka, že v ďalších dňoch nás nečakajú extrémy a rušné dni vystrieda obdobie pokoja. Cez víkend sa bude striedať oblačnosť so slnečným svitom a na viacerých miestach bude mať denná teplota kladné hodnoty. „Počasie bude vhodné pre lyžiarov. Zároveň treba upozorniť, že snehová pokrývka sa cez deň bude topiť a pri nočných mínusových teplotách sa bude vytvárať poľadovica. Pozor by si preto mali dať vodiči, ale aj chodci,“ vystríha Faško.

Pokojné počasie primerané tejto ročnej dobe bude aj počas budúceho týždňa. V noci sa budú vyskytovať mrazy, ktoré by nemali byť príliš silné. Dvojciferné hodnoty môžu vyskočiť len v oblastiach, kde bude cez deň jasno, resp. málo oblačnosti a kde je súvislá snehová perina. Cez deň môžu teploty vyskakovať do plusových hodnôt, až do úrovne asi piatich stupňov. Prehánky, snehové či dažďové, by sa mali vyskytovať len ojedinele.

V histórii meteorologických meraní, teda od polovice minulého storočia bola na Slovensku nameraná najnižšia teplota vzduchu 11. februára. Podľa Faška to bolo roku 1929, keď vo Vígľaši v okrese Zvolen namerali –41 stupňov. Tentoraz nám nič také nehrozí. Na najchladnejších miestach Slovenska by v tento deň teplota nemala klesnúť pod –13 stupňov.

Bude zaľúbencov na Valentína, teda v stredu 14. februára schladzovať mráz? Klimatológ Faško hovorí, že v noci síce nejaký mráz bude, no cez deň by láska v ľuďoch zamŕzať nemala. Denné teploty budú od –2 do +4 stupňov.

História si však pamätá aj naozaj mrazivých Valentínov. V Červenom Kláštore v roku 2003 namerali –28 stupňov. Faško upozorňuje na 14. február 1958, keď v Bratislave na Kolibe bolo neuveriteľných +17 stupňov. V Hurbanove bolo v ten istý deň len o pol stupňa menej.