Drucker chce dofinancovať VšZP, INEKO mu navrhuje, aby s tým počkal

K dofinancovaniu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) by mohlo dôjsť v najbližších mesiacoch. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) tento týždeň avizoval, že takýto návrh by chcel dať vláde SR na prerokovanie v apríli.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ale ministra pred spomínaným krokom varuje. Poukazuje, že s rozhodnutím by mal ešte počkať. „A to aj vzhľadom na čerstvý rozsudok európskeho súdu, po ktorom môže byť selektívne dotovanie VšZP zo strany štátu posúdené ako nepovolená štátna pomoc,“ napísali predstavitelia inštitútu na Facebooku.

INEKO narážal na nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, z ktorého vyplýva, že všetky zdravotné poisťovne majú mať rovnaké podmienky na podnikanie. Podľa inštitútu by mal Drucker počkať aspoň do rozhodnutia Európskej komisie, ktorá bude celú vec riešiť.

Minister oznámil zámer dofinancovať vlastné imanie VšZP, ktoré je záporné, koncom januára tohto roka. Hovoril o sume 45 miliónov eur. Problém s vlastným imaním má poisťovňa pre vysokú stratu, do ktorej sa dostala pre nedostatočnú tvorbu technických rezerv, plní preto ozdravný plán.

„Ak by sa imanie VšZP dofinancovalo, poisťovni by to pomohlo plniť kritérium kapitálovej vybavenosti a nemusela by vypracovať a plniť ďalší ozdravný plán,“ vysvetlil Dušan Zachar z INEKO.

Ten za dofinancovanie VšZP nie je iba z dôvodu rozhodnutia európskeho súdu. Takáto pomoc podľa neho pokrivuje súťaž medzi poisťovňami na Slovensku. „VšZP je likvidná, spláca svoje záväzky načas, navyše sa aj pre tento rok očakáva výrazný, dokonca ešte vyšší rast ekonomiky, a teda aj odvodov, čo by v kombinácii s pokračovaním ozdravných opatrení umožnilo poisťovni dostať sa postupne z vlastných problémov vlastnými silami,“ dodal Zachar.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) už avizovala, že uzatvorí vlaňajší rok so ziskom 35 miliónov eur. Stále ju však trápi strata z minulých účtovných období vo výške 229 miliónov eur. VšZP pomohlo k vlaňajšiemu miliónovému zisku plnenie ozdravného plánu aj vyšší výber poistného od ekonomicky aktívnych poistencov.

Súd v Luxemburgu, o ktorom INEKO hovorí, riešil podnet vo veci nedovolenej štátnej pomoci v prípade Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ten šiel zo strany súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union ZP.