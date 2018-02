Príchod jari sa zatiaľ odkladá

Jarné prázdniny v prvých troch krajoch sa začali, no jar je zatiaľ v nedohľadne. Deti v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji si budú môcť na rozdiel od zimných prázdnin plánovať so svojimi rodičmi počas tých jarných aj lyžovačku. Po nenormálnom januárovom počasí sa vo februári počasie umúdrilo a vrátilo sa do zimného normálu.

Tohtoročný január akoby ani nebol zimným mesiacom a v histórii meteorologických meraní u nás patril k najteplejším. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavol Faško urobil zaujímavé porovnanie.

„Porovnal som hodnoty priemerných teplôt nameraných v prvej polovici tohtoročného januára a februára a vyšli mi naozaj zaujímavé čísla. Napríklad v Bratislave na Kolibe bola priemerná denná teplota v prvej polovici januára +3,4 stupňa, no za prvú polovicu februára len +0,6 stupňa. Aj tu je vidieť, že január bol naozaj teplotne nenormálny a vo februári sme sa len vrátili do normálu,“ poznamenal Faško.

Ak si podľa klimatológa ľudia mysleli, že už v prvom mesiaci nám jar klope na dvere, musia byť sklamaní. Príchodu jari v týchto dňoch nič nenasvedčuje a malo by to tak byť aj v ďalších dňoch či týždňoch. Podľa Faška je dosť možné, že takýto charakter počasia nás bude sprevádzať ešte celý mesiac.

Sobota by mala byť pritom z pohľadu počasia sympatická. V piatok bolo na Slovensku zamračené a na viacerých miestach zasnežilo, v sobotu by sme sa podľa Faška mali zobudiť síce do chladného rána, no cez deň by nemalo byť po oblačnosti ani stopy. Tam, kde nebude prekážkou hmla či inverzná oblačnosť, by malo svietiť slnko a denné teploty by sa mali na väčšine územia dostať síce nie do vysokých, ale plusových hodnôt. „Malo by byť veľmi sympatické počasie,“ prezradil Faško.

V porovnaní s historickými údajmi bude dnešné počasie niekde v priemere. „Najteplejší 17. február od polovice minulého storočia bol u nás v roku 1974, keď v Somotore na juhu Východoslovenskej nížiny namerali +17 stupňov. Naopak, najchladnejší 17. február bol v roku 1956. V Čadci vtedy bolo –30,1 stupňa. Spomína sa, že zima bola v tom roku mimoriadne mrazivá a napadalo veľa snehu,“ podotýka klimatológ.

Nedeľa už bude oblačnejšia, v noci zo soboty na nedeľu prejde naším územím front, ktorý by mal opäť priniesť sneženie. Keďže príde v noci, biela perina by mala pribudnúť aj v nižších polohách.

„V pondelok sa počasie opäť zlepší, znova by malo vykuknúť aj slnko, ale premenlivé počasie nás neopustí a malo by pokračovať aj v ďalších dňoch,“ podotkol ďalej Faško. Žiadne veľké či mimoriadne výkyvy teplôt sa neočakávajú. Počasie bude mať zimný charakter a bude vhodné na pobyt v lyžiarskych strediskách.

Snehu je v porovnaní s minulosťou na viacerých miestach Slovenska, najmä na severe, napríklad na Orave, menej. V Oravskej Lesnej mali v piatok ráno podľa informácií Faška len 17 centimetrov snehu. V roku 2012 tam bolo v tomto čase 137 centimetrov.

Na Štrbskom Plese je 64 centimetrov prírodného snehu, pred tromi rokmi ho mali o 80 centimetrov viac. Snehu je menej aj v Lome nad Rimavicou, kde ho bolo v piatok ráno 40 centimetrov. Pred šiestimi rokmi tam výška snehovej periny dosahovala 130 centimetrov.