Danko: Žitňanská nový návrh dekriminalizácie drog chystať nemusí, neprešiel by cez SNS

Pre Slovenskú národnú stranu (SNS) je podľa jej predsedu Andreja Danka v tomto volebnom období téma drog a akejkoľvek ich dekriminalizácie uzavretá. „Takže pani ministerka Lucia Žitňanská nemusí pripravovať žiadny nový návrh, pretože neprejde cez koaličnú SNS,“ povedal Danko s tým, že to deklaroval aj koaličným partnerom.

Danko sa ako predseda Národnej rady SR a SNS tvrdo ohradzuje proti tvrdeniam a argumentácii ministerstva spravodlivosti, že 30 percent mladých ľudí na Slovensku vyskúšalo drogu. „Neverím, že žijem v štáte, kde by 30 percent mladých ľudí vyskúšalo drogu,“ vyhlásil. Podľa neho neexistuje rozdiel medzi tvrdou a mäkkou drogou. Existuje len droga.

Ministerstvo spravodlivosti podľa Danka pripravilo vysoko nekvalitný návrh, ktorý mal ambíciu hovoriť o gramáži, ktorá je akceptovaná pre držiteľov drog, dokonca hovorilo o gramáži kokaínu a heroínu. „Neviem si predstaviť, ako by policajti v teréne merali gramáž drogy,“ konštatoval Danko, ktorý vyzýva na odborný dialóg a potom na prípravu legislatívy.

Za zľahčovanie označil Danko obviňovanie národniarov, ktorí chcú podľa kritikov zatvárať ľudí do väzenia za joint. „Takto postupovať nechceme. Ale dnes nie je možné rozlišovať medzi priemyselnými látkami, mäkkými a tvrdými drogami, ako sa to snaží rezort prezentovať. Aj z priemyselných látok sa dá pripraviť droga, na ktorej sa vybuduje závislosť,“ dodal.

Ministerstvo spravodlivosti chcelo po novom definovať množstvá jednotlivých látok, za ktoré by previnilcom hrozili pokuty a napomenutia. Ako priestupok by mohol byť skutok posudzovaný iba v prípade, že u daných osôb zaistili drogu na vlastnú spotrebu raz za 12 mesiacov. Maximálna pokuta mala byť 165 eur. V prípade marihuany malo ísť napríklad o jeden gram, pri pervitíne a amfetamíne o 0,2 gramu a pri heroíne o 0,5 gramu. Zároveň sa však malo posudzovať aj množstvo účinnej látky v gramáži. Takéto množstvá boli stanovené na základe odporúčania Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru podľa poznatkov z praxe. V prípade mladistvých do 18 rokov navrhovali zdravotnícku diagnostiku či liečbu závislosti.