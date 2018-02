Pri Spišskom Bystrom narazilo auto do detí, z 12 zranených sú dve ťažko

Pri obci Spišské Bystré v okrese Poprad dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny 12 detí.

Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru informovala, že zo zatiaľ nezistených príčin narazilo osobné auto do väčšieho počtu detí vo veku od päť do 12 rokov.

Podľa prvotných informácií si udalosť vyžiadala 10 zranených. Polícia na svojom facebooku ale neskôr informovala, že zranených je 12 detí, z toho dve sú zranené ťažko, štyri stredne a šesť ľahko.

Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik potvrdil, že podľa predbežných informácií si nehoda vyžiadala až 12 zranených detí, z toho dve sú zranené ťažko, štyri stredne ťažko a zvyšok má ľahšie zranenia.

„Vodič z Kežmarku bol viac-menej bez nejakých vážnych zranení, alkohol u neho zistený nebol. Pri jazde dostal šmyk, prevrátil sa na strechu a vrazil do detí, ktoré šli okolo. Ide o rómske deti, ktoré sa tam pohybovali,“ priblížil Džobanik s tým, že prípadom sa bude ďalej zaoberať vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Poprade.

V blízkosti cesty z Popradu smerom na Spišské Bystré sa nachádza rómska osada a pohyb jej obyvateľov popri vozovke je tam bežný.

Na mieste zasahovala aj Vrtuľníková záchranná a zdravotná služba. Hovorkyňa VZZS Air Transport Europe Zuzana Hopjaková predbežne potvrdila, že jedného pacienta previezli letecky do nemocnice v Košiciach. „U nás bolo ošetrených šesť detí, dve ostali hospitalizované, jedno má ťažšie a jedno ľahšie zranenia. Ostatní pacienti smerovali na vyššie špecializované pracoviská,“ doplnila hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda.

Hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Alena Krčová doplnila, že na mieste zasahovali okrem leteckých záchranárov aj štyri posádky ZZS. Po nehode ošetrili 12 zranených detí a previezli ich do nemocníc v Levoči, v Spišskej Novej Vsi, do Popradu a do Košíc. „Vzhľadom k tomu, že ide o deti, viac informácií k ich zdravotnému stavu neposkytneme,“ uviedla.

„Dvaja malí pacienti s ľahšími povrchovými zraneniami ostávajú hospitalizovaní u nás v nemocnici,“ informovala Alžbeta Sivá z Levočskej nemocnice.

Vyšetrovanie bude zložité

Dopravný analytik Ján Bazovský hovorí, že príčin nehody mohlo byť viac, a preto sa dá o nich uvažovať len vo všeobecnosti. „Jedna z nich je, že povrch cesty bol šmykľavý a problém bol s ovládaním vozidla a brzdnou dráhou. Vodič mohol chodcov neskoro zaregistrovať, zľakol sa a neprimerane reagoval. V kombinácii s nepriaznivým stavom vozovky však jeho reakcia bola neúčinná. Ďalšia vec je, že tam mohol byť nesprávny spôsob jazdy,“ povedal analytik.

Podľa neho sa nedá vylúčiť, že reakciu vodiča vyvolal aj pohyb chodcov. „Keďže ide o malé deti, vyšetrovanie bude zložité. V takom prípade je dobré mať kameru v aute. Toto je presne ten prípad, kedy by pomohla nielen pri určovaní vinníka, ale aj miery jeho zavinenia,“ dodal Bazovský. Deti sa pohybovali po ceste so zasneženými okrajmi. Bazovský hovorí, že cesta je určená nielen pre autá, ale aj pre chodov a aj pre nich platia určité pravidlá. Napríklad pohybovať sa v rade za sebou alebo maximálne dvaja vedľa seba. Otázkou však je, ako si chodci zásady pohybu po vozovke uvedomovali.

Podľa informácií Zelenej vlny došlo k nehode pri miestnom družstve a úsek bol neprejazdný.