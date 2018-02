Platy poslancov by mohli vzrásť až o 300 eur

Platy poslancov Národnej rady SR by po zmenách, ktoré sa pripravujú, mohli vzrásť o 100 až 300 eur. Všetko však bude závisieť od dohody. Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál, ktorý je v skupine na prípravu zmien, sa k sumám nevyjadruje. Rokovanie o úpravách má byť na budúci týždeň.

Potvrdil, že po zmenách by už plat poslancov nemal byť rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa mali pripojiť k základnému platu a celá zložka by mala podliehať odvodom. Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené.

Koaliční lídri už nedávno oznámili, že plat poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty.

Gál uviedol, že ak by k istému navýšeniu platov poslancov došlo, štátny rozpočet to nepocíti. Peniaze sa totiž ušetria tým, že sa upravia vysoké platy manažérov štátnych podnikov.

O platoch hovorili poslanci aj na januárovej schôdzi, kedy posunuli do druhého čítania zákon, cez ktorý majú priniesť nové pravidlá. Koalícia sa už pred Vianocami zhodla, že chce systémové riešenie. Jeho potrebu v pléne nedávno hájili národniari.

Karol Farkašovský z SNS vtedy vymenoval niekoľko príkladov z európskych krajín, v ktorých majú poslanci podstatne vyššie platy ako slovenskí poslanci. Platy slovenských zákonodarcov sú aj s paušálnymi náhradami viac ako 3000 eur. Estónski či portugalskí poslanci majú podľa Farkašovského takmer 7000, holandskí a dánski vyše 7000 eur, rakúski a talianski viac ako 10.000 eur. „Kde sa v tomto nachádza Slovensko?“ pýtal sa.

Jeho stranícka kolegyňa Magdaléna Kuciaňová (SNS) ocenila tieto príklady a uviedla, že je najvyšší čas problém riešiť. Očakáva, že odborná komisia príde s modelom konštruktívneho riešenia. Zdôraznila tiež potrebu zlepšovať obraz o práci poslancov. „A potom sa nemusíme hrať na solidaritu,“ podotkla. Poslanci podľa nej majú odvádzať poriadnu prácu, za ktorú sa nebudú musieť hanbiť, a potom si môžu vziať bez hanby aj odmenu za svoj výkon.