Ivor: Vyzerá to na profesionálneho páchateľa

Usmrtenie jednou ranou svedčí o tom, že páchateľ mal profesionálne skúsenosti so strelnou zbraňou. V súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to povedal bývalý šéf policajných vyšetrovateľov a profesor na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy Jaroslav Ivor.

Prípad, akým je vražda novinára, nemá na Slovensku obdobu. V 90. rokoch však žurnalisti zažívali rôzne druhy útokov. Je dôvod obávať sa, že sa podobné praktiky vracajú?

Myslím si, že z jedného prípadu nemožno zovšeobecňovať výskyt takejto násilnej trestnej činnosti. Nechcel by som byť zlým prorokom, že dôjde k takýmto prípadom aj v budúcnosti. Domnievam sa, že zatiaľ to môžeme hodnotiť skutočne ako ojedinelý prípad. I keď sme v minulosti, v histórii Slovenskej republiky zaznamenali, ak si správne pamätám, dva prípady nezvestných novinárov, no u tých nemožno jednoznačne hovoriť, či boli obeťou nejakého trestného činu.

Novinári sa teda nemusia báť o svoju bezpečnosť?

Nazdávam sa, že nie. Samozrejme, sú určité povolania a zamestnania, ktoré sú viac rizikové ako iné. Niektorí ľudia, ale aj verejní činitelia, musia čeliť istým atakom, či už verbálnym, alebo aj fyzickým, v iných profesiách je to menej časté a podobne. Existujú povolania, pri ktorých je rizikovosť ich súčasťou, a treba si uvedomiť, že novinári vo všeobecnosti – nemám na mysli iba Slovensko – sa dostávajú do rôznych situácií, od tých najkritickejších, keď chodia napríklad robiť reportáže do vojnových oblastí. Samozrejme, aj investigatívni novinári, ktorí sa zaoberajú rôznymi odhaleniami a kauzami, sa môžu stať v určitom zmysle nepohodlnými vo vzťahu k dotknutým osobám. Ale aj medzi novinármi platí, že ak píše o móde či záhradkárčení, nebude v takom riziku ohrozenia ako napríklad investigatívny reportér. No v každom prípade sa domnievam, že ak by neexistovala určitá občianska statočnosť a zanietenosť pre takéto povolanie, tak by strácalo svoj zmysel.

Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara išlo zrejme o úkladnú vraždu s motívom pravdepodobne súvisiacim s Kuciakovou investigatívnou činnosťou. Mohol sa teda aj on stať pre niekoho nepohodlným?

Polícia je momentálne vo vyšetrovaní tohto prípadu dvojnásobnej vraždy úplne na začiatku. Veď len k oznámeniu došlo iba včera (v nedeľu, pozn. red.) vo večerných hodinách. Od zistenia skutku uplynulo iba zopár hodín, dokonca stále prebieha obhliadka miesta činu. To je prvotný úkon, ktorý prebieha pri každom takomto prípade. Robiť nejaké závery je značne predčasné. Pri každom prípade takejto vraždy sa stanovujú určité tzv. vyšetrovacie verzie, ktoré sa stavajú na základe zaistených dôkazov, zistených informácií, všetkých okolností toho-ktorého prípadu. Pokiaľ ide o túto konkrétnu otázku, vzhľadom na zamestnanie obete jedna z vyšetrovacích verzií určite musí byť aj tá, že ide o pomstu či záujem nejakej dotknutej osoby zabrániť ďalšiemu konaniu tohto novinára.

Ale hovorím ešte raz, verzií je vždy viacero. Viete, nechcem špekulovať a ísť do rôznych konšpiračných teórií, no zatiaľ sa to stále odvíja od toho, že tou, nazvime to hlavnou obeťou, mal byť novinár. Polícia však musí pracovať aj s inými verziami, čo ak obeťou mala byť jeho partnerka? Môžeme to celé obrátiť, sme ešte len na začiatku. V každom prípade, polícia bude hlavne pracovať na tom, aby zistila motív, či útok smeroval voči mužovi, alebo žene, či voči obom, či bol motív osobný, rodinný, súvisiaci s prácou… To všetko bude predmetom preverovania. Polícia na základe zistených a zaistených dôkazov bude postupne vylučovať vytýčené verzie, až sa dopracuje k jednej, ktorá bude najpravdepodob­nejšia, a v tej sa bude pokračovať. No a záverom by malo byť zistenie páchateľa alebo páchateľov.

Špekulovať by sa dalo minimálne o spôsobe vraždy. Obe obete boli zavraždené jednou strelou, v prípade novinára do hrude, v prípade jeho partnerky do hlavy. Dá sa predpokladať, že išlo o čin profesionála?

Určite, tento spôsob výkonu vraždy svedčí o tom, že to bol človek s profesionálnymi znalosťami vo vzťahu k streľbe, pretože došlo k usmrteniu jednou jedinou ranou, čo je dosť neobvyklé a, samozrejme, táto skutočnosť svedčí o tom, že mohlo ísť o úkladnú, teda vopred pripravenú, naplánovanú a zorganizovanú vraždu. Že páchateľ išiel za svojou obeťou s jasným cieľom usmrtiť ju, pripravil sa na to a určite sa postaral o to, aby po sebe zanechal čo najmenej stôp.

Vražda sa stala vo Veľkej Mači, v známom tzv. kriminálnom či mafiánskom trojuholníku Sereď – Galanta – Šaľa. Môže to spolu súvisieť?

Ťažko spájať miesto činu s miestom kriminálneho prostredia. Tu bude záležať na tom, aký bol bezprostredný priebeh spáchaného činu, ako sa páchateľ dostal do domu, či vnikol násilím, alebo mu obete otvorili, kedy došlo k vražde, či to bolo cez deň, alebo v noci, v akej polohe našli telá… Všetky tieto otázky budú predmetom vyšetrovania, možno ich pomôžu zodpovedať výpovede svedkov, osôb, ktoré s nimi boli naposledy v kontakte, susedov… Veľa napovie dôsledná obhliadka, zaistené stopy a dôsledky, či sú tam stopy po násilnom vniknutí či vlámaní. Polícia sa veľa dozvie aj z pitvy obetí.

Podarí sa podľa vášho názoru polícii tento prípad objasniť?

Chcem veriť, že to bude úspešné. Hovorí sa, že najlepšia prevencia je úspešná represia. To znamená, že treba odradiť možného páchateľa od ďalších skutkov tým, že polícia dokáže odhaliť páchateľa tohto skutku, prokurátor podá obžalobu a súd vznesie spravodlivý rozsudok o vine a treste. Samozrejme, polícia musí mať záujem, už len preto, že ide o medializovaný prípad, ktorý sa dotýka novinára, člena žurnalistickej ob­ce.

Na takomto prípade môže polícia získať, ale aj stratiť. Ja chcem veriť, že sa to podarí a vyšetrovanie bude úspešné. V každom prípade vzhľadom na spôsob vykonania sa javí, že je to profesionálny páchateľ. Bude to o to náročnejšie vyšetrovanie a o to bude náročnejšie jeho odhalenie. Treba však byť trpezlivý a dať polícii priestor, aby urobila všetko, čo má urobiť. Lebo snaha o priveľmi rýchle konanie môže mať opačný efekt.