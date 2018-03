Šéf KDH Hlina: S niekým robiť musíte

KDH má podľa aktuálnych prieskumov sedem percent preferencií, čo ho posúva do parlamentu. Šéf OĽaNO Igor Matovič navrhuje spájanie súčasných opozičných síl vytvorením akéhosi „SDK“, kde si vie predstaviť aj KDH či SMK. Čo si o tom myslíte?

Obdivujem jeho kadenciu nápadov, ale trošku mi tam chýba politický realizmus. Aby bol z toho nakoniec aj výsledok, tak sa to nedá robiť tak, že mi zavolajú novinári, či ideme do SDK. A ja ani neviem, do akého SDK. Ak chcete vytvoriť SDK, tak asi s tými potenciálnymi partnermi to najskôr preberiete a keď to má potenciál, tak potom s tým začnete mediálne pracovať. Ak sa na to pozrieme vecne, KDH je jediná konzervatívna strana na Slovensku. Jediná kresťansko-demokratická strana. Vyhrali sme župné voľby. Slovensko potrebuje takúto stranu. Prečo by sme my šli do SDK?

Do parlamentných volieb, či už predčasných, alebo v riadnom termíne, pôjdete teda samostatne?

O tom, ako pôjdeme do volieb, rozhoduje u nás 120-členná Rada KDH. Formálne teda o tom rozhodne ona, ale ja veľmi dobre poznám situáciu a nastavenie u nás, takže v zásade skoro vylučujem, že by sa rada priklonila k návrhu, aby sme šli inak ako samostatne. Nepredpokladám, že by niekto taký návrh predložil a ja ho predkladať určite nebudem.

Pripusťme, že po voľbách sa KDH dostane do parlamentu. Koho vylúčite a s kým by ste vedeli spolupracovať? Je známe, že máte výhrady voči Sme rodina aj isté nezrovnalosti s SaS aj OĽaNO. Voči Smeru a Kotlebovej ĽS NS ste sa vyhranili, že s nimi nie.

Politika nie je o láske. Ak chcete, aby vás ľudia milovali, predávajte zmrzlinu. Politika je zápas a my zápasíme. Prečo by sme sa mali teraz oblápať, neviem s kým, keď našou úlohou je zápasiť. Treba najprv urobiť výsledok, deň po voľbách sadnúť za stôl, položiť naň, kto čo má a podľa toho sa dá rozprávať. My budeme hrať na náš výsledok.

Strany na možnú spoluprácu teda nie sú jasné?

Uvidíme, čo doba prinesie a ako všetko dopadne. Tiež ma to zaujíma. S niekým robiť musíte.

Aj s Borisom Kollárom?

Urobíme tak, aby sme s ním nemuseli.