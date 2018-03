Fedor: Minister vnútra musí zabezpečiť objektívne a dôsledné vyšetrovanie

ôležitejšie ako osoba ministra vnútra sú podľa poslanca NR SR za Most-Híd Martina Fedora opatrenia, ktoré zabezpečia, že policajný výkon aj kontrola prípadných prešľapov policajtov bude oddelená od politického vedenia, teda od ministra. Fedor stretol Jozefa Ráža, ktorý má byť ministrom vnútra, na ministerstve obrany počas svojho pôsobenia. „Pamätám si ho ako pracovitého a nápaditého človeka,“ povedal dnes Fedor.

Fedor si od oddelenia polície od politického vedenia sľubuje zvýšenie dôvery v políciu i jej kontrolu. „Je dôležité, aby nový minister zabezpečil, aby neboli žiadne pochybnosti o objektívnom a dôslednom vyšetrovaní vrážd Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Som zástanca širokého medzinárodného vyšetrovacieho tímu,“ uviedol. Mimoriadne dôležitá však bude podľa Fedora úprava a nové nastavenie procesov v rámci ministerstva vnútra najmä v súvislosti s funkciou policajného prezidenta a tiež policajnej inšpekcie.

Novým ministrom vnútra za stranu Smer-SD má byť Jozef Ráž mladší, ktorý doteraz pôsobil na ministerstve zdravotníctva. „Je to človek z Drukyho tímu. Je to skúsený manažér,“ povedal Fico. Podpredseda Smeru Peter Pellegrini, ktorý by mal byť novým premiérom doplnil, že hľadali krízového manažéra a presviedčal ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby on zobral rezort vnútra. Ten to však odmietol a odporučil Ráža. Pellegrini očakáva, že Ráž prinesie do rezortu pokoj a nikto ho nebude obviňovať zo straníckosti.