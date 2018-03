Pozrite si krátke profily ľudí, ktorí onedlho zasadnú do ministerských kresiel

Tomáš Drucker (nom. Smeru), minister vnútra

Hoci si želal zostať na ministerstve zdravotníctva, prijal nomináciu na ministra vnútra. „Považujem sa za osobu, ktorá pôsobí vo verejnej funkcii a mám mieru spoluzodpovednosti za to, čo sa deje, a keďže nebola žiadna zhoda, mám sa aspoň pokúsiť stabilizovať túto situáciu,“ povedal Drucker. V prvom rade sa chce oboznámiť so situáciou na ministerstve a druhou prioritou je legislatívny proces o tom, ako má vyzerať výber, voľba policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie. O tom, že treba riešiť otázku zotrvania súčasného prezidenta polície Tibora Gašpara, hovoril s prezidentom Andrejom Kiskom. Nevedel však povedať, či to vyrieši počas niekoľkých dní, alebo týždňov. Dodal, že s Gašparom sa stretával na pôde Bezpečnostnej rady vlády a vníma ho ako človeka, ktorý rozumel svojej robote. „Nepohyboval som sa v silových zložkách, neviem hodnotiť v tejto chvíli jeho prácu,“ pokračoval budúci minister vnútra. Myslí si, že policajného prezidenta by mala vyberať vláda na základe nejakých podmienok a na základe návrhu ministra vnútra. Potvrdil, že Denisa Saková ostáva štátnou tajomníčkou. Jeho prvé kroky ako ministra budú viesť na ministerstvo spravodlivosti a Generálnu prokuratúru.

Na snímke kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker a prezident SR Andrej Kiska. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Andrea Kalavská (nom. Smeru), ministerka zdravotníctva

Dva roky pôsobila na ministerstve zdravotníctva vo funkcii štátnej tajomníčky. Chce dotiahnuť do konca reformy, ktoré začala s odchádzajúcim ministrom Tomášom Druckerom. Najbližšie sú jej témy liekovej politiky a poukázala aj na rozpracovaný projekt štandardných terapeutických a diagnostických postupov. „Naším zámerom bolo jasne zadefinovať štandard, na ktorý majú pacienti nárok,“ povedala. Kalavská by bola rada, keby Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu, ďalej pracoval na ministerstve. Na otázku, že jej svokor mal problémy s podplácaním lekárov v Česku, odpovedala, že je jej to ľúto, ale svojho manžela si nebrala kvôli jeho otcovi.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska a kandidátka na ministerku zdravotníctva Andrea Kalavská. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Gábor Gál (Most-Híd), minister spravodlivosti

Ako nový minister sa bude snažiť dotiahnuť veci, ktoré sú na stole – nové, ale aj tie staré. Spomenul exekúcie a obchodný register, pričom cieľom bude odbremeniť sudcov. Podľa neho je tiež vôľa, aby boli pozmenené kritériá na výber ústavných sudcov. Na otázku, či sa kritériá budú týkať aj jazykových znalostí sudcov, na ktoré narážal premiér v demisii Robert Fico, uviedol, že je to vec rokovaní. Podľa neho nie je otázkou dňa, či by mohol byť Robert Fico ústavným sudcom. Gál sa nevyhne ani problému dekriminalizácie drog, resp. komplexnému nastaveniu drogovej politiky. Zaoberať sa bude aj otázkou, či by mal Dušan Kováčik, ktorý stojí na čele špeciálnej prokuratúry, opustiť svoj post. „Vyjadril sa, že nevyužije celý svoj funkčný čas,“ pripomenul Gál. Kováčik by mal byť vo funkcii do roku 2021. Pokiaľ ide o problematiku policajnej inšpekcie, Gál pripomenul, že od už bývalého ministerstva vnútra už dostal návrh a určite to chcú riešiť.

Prezident Kiska sa stretol s navrhovaným ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Ľubica Laššáková (Smer), ministerka kultúry

Chystá sa pokračovať v práci predchodcu Marka Maďariča. „Nevidím dôvod byť iná ako minister Maďarič, dobre nastavil rezort a zanechal ho konsolidovaný,“ povedala. Za svoje priority pokladá dokončenie veľkých rekonštrukcií ako napríklad Slovenskej národnej galérie či Krásnej Hôrky. „Rada by som išla do regiónov, máme stovky kultúrnych inštitúcií, ktoré potrebujú peniaze na rekonštrukciu ako soľ. Chcem teda pozdvihnúť regionálnu kultúru,“ uviedla. Myslí si, že koncesionárske poplatky sú potrebné. „Hovoriť o ich výške je teraz predčasné,“ dodala. Laššáková sa ospravedlnila za svoje výroky na tému financovania tretieho sektora a možnosti, že sú za ním zaoceánske peniaze, a o Georgeovi Sorosovi.

Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska a vľavo kandidátka na ministerku kultúry SR Lubica Laššáková (Smer) počas prijatia 21. marca 2018 v Bratislave. Autor: Pravda, Ivan Majerský

Richard Raši (Smer), podpredseda vlády pre investície a informatizáciu

Richard Raši priznal, že bude viesť úrad, ktorý je špecifický. Bude sa snažiť ponúknuť pohľad na informatizáciu z druhej strany – zo strany konečného prijímateľa tejto služby. Svoje priority rozdelil do troch oblastí. Prvou je oblasť eurofondov, potom investícií a nakoniec informatizácie. Pri eurofondoch považuje za prvoradú transparentnosť a zjednodušenie procesov. Dôležité je, aby verejnosť nadobudla opäť dôveru v eurofondy. V oblasti investícií sa chystá pripraviť stratégiu hlavných problémov a investičných projektov Slovenska, ktorá by mala prekračovať horizont jednej vlády. Veľké plány má aj pri informatizácii. Chce podporiť svoj úrad, ktorý sa usiluje, aby aj v tomto smere nastali určité zmeny v myslení. Plánuje nadviazať na princíp jedenkrát a dosť. To znamená, že občan nebude musieť na úrady opakovane nosiť to isté potvrdenie, pretože všetko potrebné si nájde úradník sám v systéme.