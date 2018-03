Žitný: Drucker by zatiaľ nemal odvolať Gašpara

Tomáš Drucker už viackrát zopakoval, že nie je odborník a v rezorte sa bude musieť najskôr zorientovať. Je minister – manažér výhodou či nevýhodou?

Zapracuje sa.

Bude to také jednoduché?

V tejto malej krajine nemáme také kapacity, aby boli na každom rohu špecialisti na vnútro, na zdravotníctvo, na školstvo. Je to politická funkcia, nie odborná. Odbornú úlohu tam plnia ľudia, ktorí sú priamo pod ním. To znamená, že policajný zbor riadi policajný prezident, nie minister. Má tam síce nejaké kompetencie, ale rozhodujúce právomoci v rámci policajného zboru má podľa príslušných zákonov policajný prezident. Takže minister nemusí ísť do detailných odborných znalostí, ale samozrejme, že si ich osvojí do určitej miery, nevyhnutnej pre výkon jeho činnosti. Ale netreba sa báť toho, že príde na ministerstvo neodborník. Opakujem, je to politická, nie odborná funkcia.

Stále však nemáme jasne a moderne postavený zákon, ktorý by umožňoval vyberať nielen na pozíciu policajného prezidenta, ale aj na nižšie pozície ľudí tak, aby tam mohli byť dostatočne dlho a aby sa nemenili s každou vládou.

Hovorí sa o výmene policajného prezidenta Tibora Gašpara, včera ju po vymenovaní novej vlády žiadal aj prezident Andrej Kiska. Mal by Drucker Gašpara odvolať?

V tejto chvíli sa staviam za neodvolanie. Máme situáciu, keď je všetko akosi rozhasené z dôvodov, ktoré nie sú doteraz celkom objasnené. Treba si počkať, až sa situácia stabilizuje, minister sa zorientuje, nech pokračuje vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Potom, až minister uvidí, zhodnotí, urobí si nejakú vnútornú analýzu, personálny a odborný audit, sa môže rozhodnúť.

Spomínajú sa už možní nástupcovia Tibora Gašpara…

Nebudem sa vyjadrovať k žiadnemu konkrétnemu menu. Má sa postupovať systémovo, nemal by do toho ísť človek, ktorý je niekde na úrovni okresného riaditeľa. Malo by sa vyberať z ľudí, ktorí už sú na prezidiálnej úrovni, to znamená, že prešli nejakým kariérnym postupom a majú skúsenosti, hodnotenia a podobne. Stále však nemáme jasne a moderne postavený zákon, ktorý by umožňoval vyberať nielen na pozíciu policajného prezidenta, ale aj na nižšie pozície ľudí tak, aby tam mohli byť dostatočne dlho a aby sa nemenili s každou vládou. Lebo to len destabilizuje policajný zbor a znižuje jeho odbornosť.

Tomáš Drucker aj premiér Peter Pellegrini (Smer) avizovali, že zmena spôsobu výberu policajného prezidenta bude prioritou a prvou vecou, ktorou sa v novej vláde budú zaoberať. Ako by mal výber policajného šéfa prebiehať?

V prvom rade treba zmeniť zákon o štátnej službe, treba hľadať systémové riešenie. Zatiaľ neviem, k čomu sa mám vyjadriť, musím najskôr vidieť nejaký konkrétny návrh. Musí byť zabezpečené, aby nebol policajný prezident jednoduchým spôsobom, bez udania dôvodu odvolateľný, ale len za taxatívne jasne vymedzených podmienok. A o tých podmienkach, nech sa páči, môže byť politická diskusia. No a v druhom rade, s týmito podmienkami musí súhlasiť aj opozícia. Lebo je to obyčajný zákon a keď príde opozícia k moci, aby ho jednoducho nezrušila a nevrátila do súčasného zlého stavu. Zabezpečiť takúto politickú zhodu je už ťažšie.

Zmeniť by sa malo aj postavenie policajnej inšpekcie. Čo je potrebné urobiť v tejto oblasti?

V roku 2010 sme aj s pánom Šátekom (Jozef Šátek, bývalý šéf Úradu boja proti korupcii, pozn. red.) boli striktne za to, aby sa inšpekcia oddelila a aby bola nezávislým telesom, povedzme aj pre viaceré zložky, nielen pre ministerstvo vnútra. Možno by bolo dobré ísť poradiť sa do Česka, lebo to tam už niekoľko rokov majú. Aj oni s tým majú problémy, ale stálo by za to ísť tam, nechať si to vysvetliť, klady aj zápory a potom hľadať optimálny model. Potrebujeme jasnú predstavu a ako vidím, tá tu nie je. Podľa mňa na to už nie je tieto zvyšné dva roky do volieb dostatok priestoru.