Mesiac po vražde Jána a Martiny: Páchateľ je stále neznámy

Čižnár zakázal informovať o procese vyšetrovania koncom februára, len niekoľko dní po brutálnom zločine. Odôvodnil to citlivosťou prípadu a snahou zamedziť úniku informácií. Teraz pravidlá uvoľnil.

„Generálny prokurátor Jaromír Čižnár informoval dozorového prokurátora, že v záujme vylúčenia akýchkoľvek podozrení, respektíve údajných snáh zatajovať pred verejnosťou vývoj a postup v trestnej veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ho splnomocňuje, aby v prípustnej miere a po vzájomnej dohode s vyšetrovateľmi Policajného zboru osobne poskytoval verejnosti informácie,“ priblížila hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Nové skutočnosti by sa verejnosť mohla dozvedieť v pondelok. Úrad špeciálnej prokuratúry na tento deň zvolal tlačovú konferenciu. V pozvánke avizuje, že sa bude týkať dvojnásobnej vraždy.

Vraždu Kuciaka a Kušnírovej vyšetruje špeciálny tím, v ktorom majú zastúpenie Generálna prokuratúra, Úrad špeciálnej prokuratúry, ministerstvo vnútra, NAKA, polícia a Slovenská informačná služba. Už čoskoro by sa mal stať realitou aj medzinárodný vyšetrovací tím, ktorého súčasťou budú talianski odborníci. Čižnár už zaslal návrh dohody o jeho zriadení do Talianska. Prezradil tiež, že sa začala intenzívna komunikácia s talianskymi orgánmi na precizovaní obsahu tejto dohody.

„Nie sú vylúčené v blízkej budúcnosti pracovné stretnutia na pôde Eurojustu, na ktorých sa v záverečnej fáze môže osobne zúčastniť generálny prokurátor SR. Naďalej platí, že intenzívna komunikácia Generálnej prokuratúry SR s Eurojustom prebieha nielen ohľadom zriadenia spoločného vyšetrovacieho tímu, ale aj pri riešení aktuálnych otázok týkajúcich sa vyšetrenia tejto trestnej veci,“ povedala Predajňová s dôvetkom, že Čižnár venuje tomuto prípadu mimoriadnu pozornosť a absolútnou prioritou zostáva objasnenie skutku, zistenie a potrestanie páchateľov.

Nový premiér Peter Pellegrini (Smer) vyzval, aby verejnosť nechala políciu pracovať. „Dôverujme vyšetrovateľom a nezneužívajme túto tému. Minister vnútra Tomáš Drucker má úlohu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu polície. Táto tragédia sa nevyšetrí na uliciach, na stránkach novín ani vo volebných miestnostiach. Smrť zasiahla nás všetkých. Vzhľadom na profesiu mladého žurnalistu som tento čin vnímal ako útok na demokratické piliere štátu a na slobodu prejavu,“ prízvukuje Pellegrini, podľa ktorého medzinárodný vyšetrovací tím bude zárukou odstupu od politických a mediálnych tlakov. Aj on pripomenul, že takéto zoskupenie by malo vzniknúť už čoskoro a bližšie o ňom bude v krátkom čase informovať Drucker.

Detaily smrti mladého páru zostávajú stále nejasné. Denník Pravda už dávnejšie zverejnil, že Martina zomrela po jednom výstrele do hlavy, Ján bol zastrelený do hrude dvoma ranami. Polícia krátko po čine potvrdila, že vražedná zbraň bola len jedna. Podľa Hospodárskych novín malo ísť o po domácky prerobenú plynovú pištoľ, z ktorej sa po úprave dal vystreliť náboj. Polícia denníku túto informáciu nepotvrdila, dôvodom bolo Čižnárovo embargo na celý prípad.

Plynová pištoľ patrí, podobne ako vzduchovka či kuša, medzi voľnopredajné zbrane. Osoba, ktorá si ju chce kúpiť, musí mať aspoň 18 rokov a musí byť plne spôsobilá na právne úkony. Podľa odborníka na zbrane Františka Gajdoša je prerobenie plynovej pištole na spoľahlivú zbraň schopnú strieľať strelivo s projektilom teoreticky možné, ale technicky veľmi náročné a neekonomické.

„Ak by sme chceli prerobiť plynovú zbraň, ktorá je schopná strieľať len slepé (akustické) náboje, tak by sme museli vymeniť hlaveň, vymeniť nábojovú komoru, vymeniť záver zbrane a ešte sa aj vysporiadať s úpravou alebo s výrobou zásobníka a so zväčšením jeho šachty. Prakticky by sme teda využili už len telo z plynovej pištole. Nič z tohto si neviete kúpiť, všetko by ste si museli vyrobiť a prispôsobiť na konkrétnu plynovú pištoľ,“ vysvetlil Gajdoš a dodal, že ak by sa niekomu podarilo vyrobiť takúto zbraň, zrejme by vyrobil aj tú ostrú. Potreboval by však aj stroj na súčiastky, kvalitnú oceľ a dostatok technických vedomostí a zručností. „Takáto úprava by podľa môjho názoru bola časovo náročná a pravdepodobne drahšia ako riadna guľová zbraň zaobstaraná na čiernom trhu,“ nazdáva sa odborník.

Ako dodal, existuje aj iná možnosť úpravy. Tá je však skôr amatérska, a ak by aj zbraň náboj vystrelila, zrejme by sa po prvom výstrele rozpadla a mohla by zraniť aj strelca. „Nakoľko pochybujem o tom, že by páchateľ vynaložil úsilie a čas a mal vôbec zručnosti a možnosti prerobiť plynovú zbraň na spoľahlivú guľovú zbraň, a ak by ju len amatérsky ,prevŕtal', tak by vôbec nedokázal náboje prebíjať zo zásobníka ani ručne, tak je nepravdepodobné, že by sa skutok stal s upravenou plynovou pištoľou,“ mieni Gajdoš.

Bývalý šéf policajných vyšetrovateľov a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor nechcel špekulovať, či v prípade dvojnásobnej vraždy mohla úradovať prerobená plynová pištoľ. Počas svojej kariéry vyšetrovateľa sa s takýmto druhom zbrane na mieste činu stretol. „Prerobiť sa dá čokoľvek. Zbrane, ktoré sú neregistrované, neškodné a potom sa prerobia. Áno, je to výnimočné, ale nie vylúčené,“ skonštatoval Ivor.

Reportéra portálu Aktuality Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelil neznámy páchateľ v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači neďaleko Galanty niekedy v rozmedzí 21. až 23. februára. Kuciak sa venoval daňovým podvodom. Jeho posledný nedopísaný článok sa týkal pôsobenia talianskych rodín na východe Slovenska, ktoré majú byť napojené na kalábrijskú mafiu. Polícia od začiatku preverovala viaceré verzie tragédie, medzi nimi je súvislosť vraždy s prácou Kuciaka, ďalej mimopracovné vzťahy a tiež teóriu, že terčom mohla byť jeho priateľka.