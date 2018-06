Matečná: Protestujúci farmári doteraz nepožiadali o stretnutie

„My sme otvorení dialógu, ale do dnešného dňa sme od týchto farmárov nedostali žiadnu požiadavku na stretnutie,“ podčiarkla.

Upozornila, že Patrik Magdoško, zastupujúci Iniciatívu poľnohospodárov, bol neúspešným kandidátom strany Sieť vo voľbách do Národnej rady SR. Protestujúci farmári by sa ho podľa nej mali opýtať, či sa nestali rukojemníkmi v jeho politickej kampani. „Niektoré body z Košickej výzvy však nepatria do gescie MPRV SR, ale do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, respektíve Generálnej prokuratúry SR,“ dodala.

Farmári vyrazili v pondelok ráno na traktoroch z Michaloviec do Bratislavy, kde chcú upozorniť na svoje problémy. Po trase sa k nim pridávajú na strojoch aj ďalší protestujúci. Do hlavného mesta by mali doraziť v utorok približne o 19.00 h.

Farmári nevidia inú možnosť

„Uplynulo 100 dní od prevalenia kauzy, takže pociťujeme, že sa zatiaľ nič podstatné neudialo, nejaké zmeny v pôdohospodárstve, takže ideme do Bratislavy na dialóg,“ uviedol Magdoško zastupujúci Iniciatívu poľnohospodárov, ktorá zastrešuje malých a stredných farmárov z celého Slovenska, s tým, že doteraz k nemu nedošlo.

Takúto formu protestu zvolili preto, že už inú možnosť nevidia. „Musia vidieť, že už je to ozaj existenčný problém farmárov a poľnohospodárov. Teraz je to problém reformy poľnohospodárstva. My nejdeme kvôli sebe, ale kvôli všetkým,“ zdôraznil. Na otázku či sú tam vítaní, odpovedal, že uvidia. Ľudia však podľa neho túto iniciatívu vnímajú pozitívne, podporujú ich v tom.

Do hlavného mesta by mali dôjsť v utorok približne o 19.00 h. „Uvidíme, podľa stavu na cestách, aká bude situácia, aká bude koordinácia s políciou, takže všetko záleží od toho,“ vysvetlil. V stredu (20.6.) chcú okrem iného navštíviť parlament a hlavné body v meste.