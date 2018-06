Dar pre lekára nie je úplatok

Podľa generálneho prokurátora to už nie je úplatok, ale dar. Jeho prelomové rozhodnutie však otvára Pandorinu skrinku. Môže spôsobiť, že lekári budú takéto dary očakávať od všetkých pacientov, a tí v obave, aby si ich nepohnevali, si budú predplácať ďalšie návštevy. Na to, aby otázka okolo darov neskĺzla do neželaných situácií, sú dve možné riešenia. Lekári by mali odmietať akékoľvek peniaze alebo sa k nim priznať a zdaňovať ich, aby boli pod kontrolou.

Otázku, ktorá bola u nás predtým tabu, otvoril prípad ortopéda z Nitry, ktorého obvinili z brania úplatku v hodnote 20 eur. Lekár sa proti tomu odvolal a nakoniec mu dal za pravdu generálny prokurátor. Ten konštatoval, že získané dôkazy nepreukázali, že by si lekár pýtal peniaze za nejaké neštandardné konanie. Okrem toho peniaze vzal až po operácii, čo prokurátor považuje za dar a nie úplatok.

Aj keď ide o zásadné rozhodnutie, podobných starších prípadov sa nedotkne. Lekári trestne stíhaní za korupciu buď dokázali svoju nevinu, alebo uzatvorili dohodu o vine a treste, ktorej súčasťou je priznanie viny výmenou za miernejší trest.

Rozhodnutie Generálnej prokuratúry je podľa odborníčky na trestné právo a rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej správne, pretože vyšetrovanie nedokázalo úmysel lekára získať neoprávnenú výhodu. Kurilovská vysvetlila, že podľa Trestného zákona sa prijímaním úplatku rozumie žiadosť, prijatie alebo aj len prísľub odplaty za konanie v prospech podplácajúcej osoby. Zdôraznila, že dar zo spokojnosti už nemôže spätne ovplyvniť lekárovo konanie.

„Úplatok sa môže odovzdať pred vyžadovaným konaním, ale aj po ňom. Vtedy však musí byť jasné, že napríklad pred operáciou bol sľúbený. Ak sa ale dokáže, že žiadna neoprávnená výhoda, na ktorú dotyčný nemal nárok, z toho neplynula a ona sa potom príde poďakovať, tak to skutočne úplatkom nie je. Ak keby nejaká dohoda či sľub o poskytnutí výhody existoval, a na jeho základe bolo konané inak, polícia to musí stále preukázať, a ak sa jej to nepodarilo dostatočne, generálny prokurátor nemohol ani konať inak,“ vysvetlila Kurilovská.

„V prípade nitrianskeho ortopéda svedkovia nehovorili o odmene za službu, na ktorú nemali nárok, o nejakom uprednostnení. Trestné je iba také konanie, keď niekto prijme alebo si nechá sľúbiť úplatok pri poskytovaní služby. V Trestnom zákone nie je napísané, že to zoberie za porušenie svojich povinností,“ dodal advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h Partners.

Trestné je nielen prijatie úplatku, ale aj jeho ponúkanie. Prijatie sa trestá dvoma až piatimi rokmi väzenia, podplácanie sa sankcionuje odňatím slobody na jeden až tri roky.

Zástupcovia pacientov si myslia, že ak sa ľudia chcú poďakovať, nemali by dávať peniaze. Prezident Zväzu diabetikov Slovenska Jozef Borovka je proti akýmkoľvek finančným odplatám pre lekárov. „Doktori za svoju prácu dostávajú výplaty. Súkromným lekárom výkony preplácajú poisťovne, a či je to dosť, alebo málo, nie je dôležité. Autobusárovi tiež nedávame peniaze navyše, keď nás niekde bezpečne dovezie, ale poďakujeme,“ upozorňuje Borovka.

Na druhej strane však uznáva, že pacientov, najmä starších a chorých, je ťažké odnaučiť prejavovať lekárovi vďaku. „Netreba byť zasa úzkoprsý. Aj učiteľom dávame na konci roka kyticu, bonboniéru alebo kávu, ale určite nie finančnú odmenu. Sám lekár by mal peniaze jednoznačne odmietnuť a aj dopredu povedať, že ak mu budú strkať peniaze, že im nepomôže,“ myslí si prezident zväzu diabetikov Borovka.

K bonboniéram a ku káve sa prikláňa predseda pacientskej organizácie Kardioklub SK Igor Chamilla. „Úplatok je podľa mňa, keď je to asi sedem percent z hodnoty. Keď pri operácii srdca vezme lekár 4-, či 5-tisíc eur, to je úplatok. Keď dáte bonboniéru alebo darčekový kôš v hodnote 20 eur za to, že sa niekto o vás nadštandardne staral a zachránil vám život či zdravie, nie je to žiadna katastrofa. Keď si bude ale lekár dopredu pýtať takýto „dar“, každý sa na neho vykašle. Ak sú ale akékoľvek dary podmieňované, takého lekára som ochotný udať,“ zdôraznil Chamilla.

Lekári zase poukazujú na to, že ľudia sú tak vychovávaní, že treba prejaviť vďaku aj ináč ako slovami. To by sa kriminalizovať nemalo. "Prídete do reštaurácie a ak ste spokojní, dáte prepitné, lebo sa to patrí. Nikto z nás lekárov peniaze navyše nevyžaduje, pretože svoju prácu spraví takisto. Naša spoločnosť je nastavená a my nemôžeme za to, že pacienti sú mnohokrát vďační. Ak si niekto dopredu vypýta peniaze, je to určite neseriózne a ide o trestný čin, ale netreba lekárov pranierovať za vďačnosť pacientov,“ reagoval prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.

K darom sa ako jediný verejne pred tromi rokmi priznal bratislavský všeobecný lekár Peter Lipták. Tvrdil, že úplatky neberie, od pacientov však prijíma finančné dary. Tie používa na dofinancovanie svojej ambulancie, pretože zdravotný systém nefunguje poriadne. Tieto platby vraj vždy riadne zaeviduje a vydáva na ne doklady.