IOM: Desiatky Slovákov ročne sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi

Obchodníci vykorisťujú ľudí najmä za účelom nútenej práce, žobrania, páchania trestnej činnosti, poskytovania sexuálnych služieb aj na nútené sobáše. S cieľom poskytnúť užitočné informácie o bezpečnej ceste, pobyte či práci v zahraničí aktualizovala IOM webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk a mobilnú aplikáciu Safe Travel & Work Abroad. Informoval Michal Milla z IOM.

Najviac ľudí cestuje do zahraničia za prácou v letných mesiacoch. "Pred vycestovaním je veľmi dôležité dobre si preveriť ponúkanú prácu či brigádu, budúceho zamestnávateľa, a podpísať čo najpodrobnejšiu pracovnú zmluvu. Obchodovanie s ľuďmi je považované za jeden z troch najvýnosnejších organizovaných trestných činov popri obchode so zbraňami a drogami. Je to krutý biznis, ktorý môže zanechať na obeti doživotné následky,“ upozorňuje vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku Zuzana Vatráľová.

Najčastejšie v Británii

Ako ďalej informuje IOM, Slováci sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi najčastejšie vo Veľkej Británii. "Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek – ženy aj muži rôzneho veku a vzdelania, s minimálnym alebo žiadnym príjmom, ale aj ľudia zo štandardného sociálneho prostredia, ktorí si išli do zahraničia zarobiť,“ vysvetľuje Vatráľová.

Medzinárodná organizácia pre migráciu nedávno aktualizovala preventívnu mobilnú aplikáciu Safe Travel & Work Abroad. Okrem interaktívnej „hry na obeť“ obsahuje rady, ako rozpoznať znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, dôležité informácie o práci v zahraničí a užitočné kontakty v núdzi. Aplikácia je dostupná v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk. Detailné informácie o tom, ako sa nestať obeťou obchodníkov s ľuďmi, IOM ponúka na stránke www.bezpecnecestovanie.iom.sk.

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovaniu s ľuďmi už od roku 2003. Vzdeláva odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v oblasti prevencie, identifikácie obetí a zabezpečovania komplexnej starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi, pripravuje informačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov. Realizuje rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane.