Rozhodne sa polícia prehľadať Kočnerov dom?

Kauza sa týka 4 zmeniek za 70 miliónov eur. O ich vyplatenie sa Kočner súdi s TV Markíza i samotným Ruskom. Televízia sa bránila aj trestným oznámením z falšovania. Vyšetrovateľ Kočnera aj Ruska nakoniec obvinil, polícia oboch zaistila. Dozorujúci prokurátor Ján Šanta žiadal pre nich väzbu. Je presvedčený, že Kočner skrývaním zmeniek marí vyšetrovanie, u Ruska zase hovoril o možnom pokračovaní v trestnej činnosti.

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici nakoniec v sobotu oboch prepustil, pretože dôvody na väzbu nenašiel. „Sudca konštatoval existenciu dôvodného podozrenia z páchania trestnej činnosti oboma obvinenými, ale nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce útekovú, kolúznu, ako aj preventívnu väzbu,“ informovala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková s tým, že prokurátor proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť. Rozhodovať o nej bude Najvyšší súd tento štvrtok.

Pojednávanie sa začalo v sobotu o druhej hodine popoludní, rozhodnutie nakoniec padlo neskoro večer. Výpoveď Kočnera mala trvať približne štyri hodiny.

Pavol Rusko odchádza v sobotu večer zo súdu v Banskej Bystrici. Autor: TASR, Lenka Krošláková

Dozorujúci prokurátor bol presvedčený, že najmä Kočner si väzbu určite zaslúži, pretože nechce originály zmeniek vydať. „Už teraz marí a bude mariť trestné stíhanie nezákonnou manipuláciou so zmenkami, zatajovaním toho, kde sa tieto nachádzajú,“ tvrdil Šanta ešte v piatok.

„U pána Ruska bola navrhnutá iba pokračovacia väzba a u pána Kočnera bola navrhnutá pokračovacia a kolúzna väzba,“ spresnil Kočnerov advokát Martin Pohovej, ktorý už v piatok pre denník Pravda povedal, že jeho klient sa pri výsluchu vyjadril, kde sa zmenky nachádzajú. „Nehnevajte sa, dnes bez komentára,“ povedal novinárom po pojednávaní Rusko. Zamračený Kočner nereagoval na otázku, kde sa zmenky nachádzajú.

Podozrivá či obvinená osoba môže polícii či prokuratúre odmietať súčinnosť a nemožno ju nútiť, aby vydala veci, ktoré ju môžu spojiť s trestnou činnosťou. Dobrovoľné vydanie zmeniek sa tak očakávať nedá.

„Obvinená osoba sa môže v podstate obhajovať a brániť akýmkoľvek dovoleným spôsobom – môže klamať o skutkových okolnostiach, zavádzať orgány činné v trestnom konaní, klamať o tom, kde sa nachádzajú dôkazy a podobne,“ vysvetlil bratislavský krajský sudca Peter Šamko na portáli Právne listy ešte v roku 2012. Polícia potom musí požadované veci získať ináč, napríklad domovou prehliadkou.

Polícia v takomto prípade nemôže obvineného ani pokutovať za to, že nechce predložiť dôkazy, ktoré by ho mohli usvedčiť. . „Takéto konanie voči dôkazom zo strany obvinenej osoby, napríklad snaha o zničenie dôkazov, by však mohlo byť, za splnenia aj ďalších zákonných podmienok, posúdené ako tzv. kolúzny dôvod väzby s tým, že ide o iné marenie objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie,“ zhodnotil Šamko.

Advokát Ondrej Mularčík vysvetlil, že u nás nie je predpísané potrebné množstvo dôkazov ani to, či musí polícia disponovať nevyhnutne priamym dôkazom. „Originály zmeniek sú určite dôležitý dôkaz. Ak chcem tvrdiť, že ich niekto falšoval, asi by bolo vhodné ich mať, aby to bolo možné overiť. Sudcovi môžu stačiť aj nepriame dôkazy, ale tie musia tvoriť nejaký ucelený obraz, logickú sieť udalostí, ktoré potvrdzujú skutkovú vetu,“ zdôraznil Mularčík.

Kočner podľa neho zmenky vydať povinný nie je a polícia si musí dôkazy zaobstarať sama. „Môžu ho vyzvať, aby vec vydal dobrovoľne, ale nemôžete to obvinenému dávať za povinnosť. Neviete ho k tomu donútiť. Keď ju nevydá, môžu mu ju proti jeho vôli zobrať. Na základe podozrenia môže súd vydať príkaz na konanie domovej prehliadky, ktorý musí byť odôvodnený konkrétnymi vecami. Na prehliadku nebytových priestorov stačí aj príkaz prokurátora,“ dodal Mularčík.