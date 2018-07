Rezort obrany dostane 155 miliónov eur na nové radary, vláda ruší tender

Ministerstvo obrany SR chce obstarať 17 nových rádiolokátorov za približne 155 miliónov eur, vojakom by mali pribudnúť nové radary stredného, blízkeho a malého dosahu. Návrh na výmenu zastaranej techniky dnes odobrila vláda s tým, že nová technika bude obstaraná takzvaným spôsobom vláda - vláda (government to government).

Vo výdavkoch by mala byť zahrnutá aj príprava, výcvik personálu či logistická podpora. Nutnosť obmeny radarovej techniky, ktoré je na hranici životnosti, prízvukoval aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

Ministerstvo plánuje obmeniť šesť kusov stredného dosahu, päť kusov malého dosahu a šesť kusov blízkeho dosahu. Podľa predstaviteľov rezortu obrany počíta s obstaraním novej rádiolokačnej techniky aj Dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2030.

Rezort obrany ešte v priebehu apríla tohto roka informoval, že takmer trojročný medzinárodný tender na 3D radary nepriniesol víťaza a tender bude zrušený. Po novom chce preto rezort obstarať viac typov aj za väčší obnos. „Oznámenie o zrušení súťaže bude zaslané do slovenského aj európskeho vestníka a informované budú aj firmy, ktoré sa do súťaže zapojili. Po zverejnení tejto informácie vo vestníkoch bude súťaž oficiálne ukončená. Vzhľadom na to, že tender sa za takmer tri roky nepodarilo ukončiť, rádiolokátory chceme obstarať formou vláda – vláda. V najbližších dňoch predložíme tento návrh riešenia vláde SR,“ priblížili vtedy dôvody zrušenej súťaže predstavitelia rezortu obrany.

Odborníci a opozícia kritizujú spôsob obstarania

Spôsob obstarania priamym zadaním cez príslušnú vládu výrobcu čelí kritike odborníkov či opozície. Podľa nich sa ministerstvo opäť úmyselne vyhýba medzinárodnej súťaži, ktorá by mohla priniesť nižšiu cenu. „Ministerstvo ide obstarať (radary, pozn. SITA) rovnakým spôsobom, akým sa snaží nakúpiť, respektíve vyrobiť obrnené transportéry. Namiesto verejnej medzinárodnej súťaže ideme opäť nakupovať priamym zadaním cez niektorú z vlád príslušnej krajiny. Nerozumiem tomu, súťaž na radary pritom bežala takmer tri roky a nechce sa mi veriť, že sa skutočne nenašiel nikto schopný, kto by nám túto techniku vedel dodať,“ povedal riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď ešte v priebehu júna, keď rezort obrany zaradil dokument do medzirezortného pripomienkového konania.

Okrem radarov ministerstvo plánuje obstarať aj novú kolesovú techniku typu 8×8 a 4×4, pribudla aj súťaž na ľahké vozidlá 4×4 pick-up pre Vojenskú políciu. Slovenským vojakom by mali pribudnúť do výzbroje aj ďalšie viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk či nadzvukové stíhačky.