Aj lekárska fakulta v Martine prijme viac študentov

Fakulta do prvého ročníka prijala 195 študentov, teda o 95 viac ako bolo plánované. „Sme pripravení prijať ďalší počet študentov, o množstve sa dohodneme s ďalšími dekanmi lekárskych fakúlt,“ dodala Buchová. Podľa zástupcov fakulty má vláda právo prostredníctvom ministerstva regulovať počty študentov v akreditovaných odboroch, a to prostredníctvom financovania.

Lekárska fakulta v Martine zaujala rovnaký postoj ako Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach, ktorá je pripravená prijať dodatočných štyridsať študentov. „Sme schopní v nasledujúcom akademickom roku prijať o 30 študentov viac na všeobecné lekárstvo a o 10 viac na zubné. Prijatí budú samozrejme ďalší uchádzači s najvyšším počtom bodov,“ informovala Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ.

Lekárske fakulty reagujú na vyhlásenie predsedu vlády Petra Pellegriniho (SmerSD), ktorý ich 14. júla vyzval, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať radovo 185 nových študentov všeobecného lekárstva a stáť to bude približne dva milióny eur.