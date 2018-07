Rozuzlenie futbalovej kauzy je v nedohľadne

Kauza, v ktorej sa pre podozrenie z ovplyvňovania výsledkov majstrovských futbalových zápasov ocitli TJ Santrio Láza, TJ Krásno nad Kysucou, TJ Sklotatran Poltár, TJ Závažná Poruba, TJ Baník Kalinovo a MŠK Tisovec, vyplávala na povrch pred dvoma týždňami. Na seminári rozhodcov v Banskej Bystrici vtedy príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali rozhodcov, asistentov, delegátov a funkcionárov klubov. Obvinených bolo celkom dvadsaťdva osôb.

Prípadom klubov z 3., 4. a 5. ligy riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom (SsFZ) sa disciplinárna komisia SFZ po prvý raz zaoberala pred týždňom, keď jej NAKA odovzdala správu o možnom podplácaní. Vtedy predbežne pozastavila činnosť všetkých podozrivých.

Tento štvrtok mala rozhodnúť o osude samotných klubov. Podľa polície vo všetkých podozrivých zápasoch zvíťazili domáce kluby. Tie sa mali k obvineniam písomne vyjadriť. Podľa predsedu disciplinárnej komisie SFZ Miroslava Vlka im vyjadrenie doručili len dva zo šestice klubov. Komisia nechce prípad riešiť s horúcou hlavou, preto rozhodnutie odložila. „Kluby sme opätovne vyzvali, aby tak urobili do najbližšej stredy, teda 25. júla. Inak im hrozia vyššie sankcie,“ zdôraznil Vlk.

Šéf disciplinárky nevie odhadnúť, kedy by mohol byť prípad uzavretý. Podľa neho ide o komplikované a zložité dokazovanie. Zatiaľ nepredvolávali na disciplinárku ani jednotlivé osoby či zástupcov klubov, ktorí v kauze figurujú. „Nevylučujem, že rozhodnutie o postihoch môže padnúť až v priebehu budúcej futbalovej sezóny,“ poznamenal Vlk. Kauzu chcú podľa neho najskôr dôsledne prešetriť a až potom vynášať súdy. Radovan Baník z Poltára, ktorého meno sa ocitlo na zozname 22 obvinených osôb, ktoré majú až do vyriešenia prípadu pozastavenú činnosť v štruktúrach futbalu, sa k prípadu zatiaľ vyjadrovať nechce. „V priebehu vyšetrovania, kým nie je vynesený žiadny verdikt, na to nie je dôvod,“ vysvetlil.

Predseda SsFZ v Banskej Bystrici Jozef Paršo krčí ramenami, že v osude šiestich klubov sú len vykonávateľmi rozhodnutia disciplinárnej komisie. Kým tá nerozhodne o konkrétnych trestoch, kluby budú zaradené do súťaží v zmysle súťažného poriadku.

Paralelne s vyšetrovaním disciplinárnej komisie prebieha aj policajné vyšetrovanie. Stále nie je jasné, aké tresty hrozia dvadsiatim dvom obvineným rozhodcom a funkcionárom. Podľa hovorkyne Prezídia policajného zboru Denisy Baloghovej v súčasnosti možno povedať len toľko, že všetci zadržaní boli vypočutí a prepustení, keďže podľa Trestného poriadku neboli dôvody na ich väzbu. „Obvinených je spolu 22 osôb. Naďalej pokračujú procesné úkony, preto v tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne informácie,“ dodala Baloghová.

Podľa disciplinárneho poriadku SFZ by v tomto prípade mohlo ísť o závažné disciplinárne previnenie. V prípade dokázania športovej korupcie podľa článku 51 disciplinárneho poriadku by mohla byť rozhodcom a funkcionárom uložená finančná pokuta, zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na dva roky alebo úplný zákaz vstupu na štadión.

Kauza mala aj ďalšiu dohru. Rozhodcovia súťaží riadených SsFZ sa hromadne ospravedlňovali z účasti na úvodných kolách Slovenského pohára a nového súťažného ročníka. Podľa Parša dostali ospravedlnenky od približne 170 rozhodcov zo všetkých častí stredného Slovenska. Nakoniec sa však protest rozhodcov nekoná. „Tento víkend sa hrá Slovenský pohár a s rozhodcami sme nemali problém. Budúcu nedeľu sa začína prvým kolom 3. liga a s jej obsadenosťou rozhodcami by tiež nemal byť problém. Verím, že to tak bude aj o týždeň, keď sa začínajú aj súťaže 4. a 5. ligy,“ dodal Paršo.