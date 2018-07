Most-Híd o ceste poslancov na Krym: Je to neprípustné

Krymský most, ktorý otvorili v polovici mája, demonštruje silu Moskvy na anektovanom území. Most s dĺžkou 19 kilometrov spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym.

Krymský most, ktorý otvorili v polovici mája, demonštruje silu Moskvy na anektovanom území. Most s dĺžkou 19 kilometrov spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym. Autor: SITA/AP , STR

Hrozí Slovensku medzinárodný škandál? Nezaradený poslanec Peter Marček sa spolu s ďalšími kolegami z parlamentu chystá na polostrov Krym. Ukrajinský veľvyslanec odpovedal upozornením, že tým porušia platné zákony a môžu dostať zákaz vstupu na Ukrajinu. Na kauzu nemajú jednotný názor ani vo vládnej koalícii. Zatiaľ čo Most-Híd označuje návštevu Krymu za neprípustnú, šéf SNS Andrej Danko hovorí, že je to vec poslancov a ukrajinský veľvyslanec im nemá do toho čo hovoriť.

Marček cestu označil za súkromnú, odcestovať na Krym sa chystá koncom tohto mesiaca. Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška v reakcii na otázku redaktora Pravdy zhodnotil, že ho to neteší, poslal preto jednotlivým politickým frakciám listy, aby odhovorili prípadných záujemcov od cesty na toto územie. Zdôraznil tiež, že Ukrajina bude reagovať, pretože „každá návšteva územia, ktoré nie je pod kontrolou ukrajinského štátu, je porušením jeho platných zákonov“. Muška poslancov upozornil, že ak na Krym vycestujú, musia rátať s následným zákazom vstupu na Ukrajinu.

Medzinárodné právo rovnako ako Slovenská republika uznávajú Krym za ukrajinské územie aj po anektovaní Ruskou federáciou v roku 2014. Koaličná strana Most-Híd preto zverejnila stanovisko, podľa ktorého je neprípustné, aby poslanci NR SR toto územie navštevovali. A to ani súkromne. „Nie sú súkromnými osobami, ale reprezentujú krajinu. Aj vo svojom voľnom čase. Krym je podľa medzinárodného práva ukrajinským územím, a tento fakt uznáva EÚ aj NATO, ako aj oficiálna zahraničnopolitická línia SR. Slovensko neakceptovalo ruskú anexiu Krymu a považuje polostrov za súčasť Ukrajiny a primerane tomu by sa mali slovenskí reprezentanti správať. Zvrchovanosť krajiny a jej poslancov sa v demokracii dokazuje okrem iného aj rešpektovaním dohôd,“ konštatuje Most-Híd.

Celkom inak reagoval Andrej Danko, šéf SNS a koaličný partner Smeru. Jeho, naopak, nahnevali slová ukrajinského veľvyslanca. Muškovi odkázal, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov, pretože „ak sa akýkoľvek občan, tobôž poslanec NR SR, rozhodne kamkoľvek vycestovať, nebude žiaden veľvyslanec hovoriť o tom, či tam ísť má, alebo nemá“.

Podobne reagoval aj poslanec Smeru Robert Kaliňák. „Nebudem tolerovať, aby nám tu ukrajinský veľvyslanec rozprával o tom, kam slovenský poslanec môže a nemôže ísť. Čo si to dovoľuje?“ povedal pre Pravdu Kaliňák.

Zatiaľ stále nie je jasné, ktorí poslanci sa na Krym chystajú. Marček zverejnil len meno svojej kolegyne Martiny Šimkovičovej, ktorá sa rovnako ako on dostala do parlamentu na kandidátke Sme rodina, neskôr však obaja vystúpili z poslaneckého klubu. Ďalší účastníci by mali podľa Marčeka pochádzať z koaličných strán, k vycestovaniu na Krym sa však nik verejne neprihlásil. Podľa agentúry SITA by malo ísť o troch poslancov zo Smeru a o jedného zo SNS.

Ministerstvo: Treba počítať s konzekvenciami

Návštevu polostrova ministerstvo zahraničných veci neodporúča. „Osoby, ktoré Krym navštívia bez povolenia ukrajinských orgánov, najmä ak prídu z územia Ruskej federácie, musia počítať s konzekvenciami ukrajinskej strany. Ukrajina v týchto prípadoch zakáže týmto osobám bez ohľadu na ich štatút vstup na svoje územie,“ vysvetlil hovorca rezortu Peter Susko. Pripomenul, že Slovenská republika uznáva územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, vrátane územia Krymu. Podľa jeho slov sa však poslanec Marček chystá na Krym súkromne, nie ako poslanec Národnej rady.

„Tieto skutočnosti, ako aj postoj slovenskej diplomacie v danej veci sú všeobecne známe a boli opakovane tlmočené tak ukrajinskému veľvyslancovi na Slovensku, ako aj našim ukrajinským partnerom v Kyjeve. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň žiada ukrajinského veľvyslanca, aby na tlmočenie svojich postojov uprednostňoval obvyklú diplomatickú komunikáciu pred verejnými vyhláseniami,“ podčiarkol Susko.

Politológ: Hrozí zhoršenie vzťahov

Politológ Tomáš Koziak mieni, že plány poslancov sú zlý nápad a môžu viesť k zhoršeniu vzťahov s Ukrajinou. „Je to oblasť, ktorá je podľa medzinárodného práva okupovaná. Z hľadiska zahraničnopoli­tickej orientácie Slovenskej republiky je to nemúdry krok a veľmi zlý signál,“ nazdáva sa politológ. Zdôraznil tiež, že nezáleží na tom, či ide o pracovnú, alebo súkromnú cestu. „Poslanec nie je súkromná osoba. Takáto návšteva má symbolický význam a viem si predstaviť, že dokáže byť Ruskou federáciou propagandisticky zneužitá. Samozrejme, nikto týmto ľuďom nemôže brániť, aby tam išli, no na druhej strane by mali vnímať širšie kontexty tejto návštevy. Tie sa týkajú nielen zahraničnopoli­tickej orientácie Slovenskej republiky, ale aj faktu, že Slovensko patrí do istých spojeneckých zväzkov. A v neposlednom rade aj elementárneho chápania toho, čo hovorí medzinárodné právo na to, čo sa odohralo na Kryme. A v tomto prípade je to anexia, okupácia cudzieho územia iným štátom,“ vysvetlil Koziak.

Podľa jeho názoru preto táto cesta nie je najmúdrejšou aktivitou. „Títo poslanci určite pridajú nepríjemnú prácu nášmu ministerstvu zahraničných vecí aj premiérovi, lebo bude mať čo vysvetľovať. Nielen ukrajinským partnerom, ale aj v rámci EÚ, štruktúr NATO a zástupcom štátov, ktoré uznávajú medzinárodné právo v súčasnej podobe – a síce, že násilné obsadenie iného štátu je neprijateľné,“ uzavrel politológ Koziak.