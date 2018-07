Výročie využila prezidentská kancelária na obhajobu Kiskových letov

Slovenský prezident Andrej Kiska si v nedeľu spolu s tým českým Milošom Zemanom uctili jazdou historickým vlakom sté výročie založenia prvej Československej republiky a 95. výročie prvej jazdy československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka do jeho letného sídla v Topoľčiankach v Nitrianskom kra­ji.

Hovorca našej hlavy štátu Roman Krpelan túto udalosť skomentoval po svojom. Na sociálnej sieti tvrdil, že železnica je na prepravu prezidenta neefektívna. Kiska lieta každý víkend domov do Popradu vládnym špeciálom, rezort vnútra vlani vypočítal, že na súkromné lety minul zo štátneho takmer milión eur za roky 2014 až 2017.

„Ak ide prezident vlakom, popri ňom ide kolóna automobilov. Je to mimoriadne neefektívne. Na každej stanici, na každom priecestí je polícia,“ uviedol Krpelan. Až následne pripomenul, že jazda vlakom bola spojená s výnimočnou príležitosťou. „Prezident Kiska a prezident Zeman si touto cestou pripomínajú 100. výročie vzniku Československa,“ dodal v komentári Krpelan. Svoj status tiež doplnil o video, kde vidieť, že štátnikov sprevádzalo jedenásť áut, vrátane policajných.

Bolo to nedôstojné

Politický analytik Ján Baránek považuje Krpelanovo vyjadrenie za nešťastné. „Príde mi to ako nešikovná obhajoba Kiskových letov, lebo každá doprava chránenej osoby je náročná. Mali sme prezidenta, ktorý chodil len vlakom a prežili sme to,“ konštatoval analytik.

Podľa neho takýto komentár nebol vhodný. „Myslím si, že si to mohli odpustiť, lebo tam bola iná príležitosť a bola to záležitosť dvoch prezidentov. Využívať to na takúto podprahovú obhajobu prezidentovej leteckej prepravy dvakrát do týždňa domov je nedôstojné a nehodí sa to v takejto situácii,“ hodnotí Baránek. Vyjadreniu Krpelana nerozumie. „Keď pôjde Kiska do politickej strany, určite sa táto téma ešte mnohokrát dostane na pretras. Myslím si, že keby nevyužili jednu príležitosť, nič by sa nestalo a nikto by neutrpel žiadnu ujmu,“ uzavrel analytik.

Z Bratislavy do Košíc cestoval vlakom prezident Rudolf Schuster. „Platili sme si cestovné lístky ja i manželka. Vyčítali mi, že síce chodím vlakom, pretože popri vlaku ide auto s ochrankou. Ja som tvrdil, že ich nepotrebujem, ale to bol predpis a nemohol som s tým nič urobiť,“ povedal pre Pravdu na jar 2015 Schuster. Vozidlo, ktoré vlak s prezidentom sprevádzalo, bolo auto Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Aj lietadlo musia sprevádzať autá

V prípade, že prezident cestuje vlakom, polícia zabezpečuje nástupnú a výstupnú stanicu a policajnú ochranu na každej stanici, kde vlak stojí. Ak hlava štátu lieta špeciálom napríklad do Popradu, aj v tomto prípade musí Úrad na ochranu ústavných činiteľov vyslať auto s ochrankou, ktorá ho čaká na popradskom letisku a sprevádza počas víkendu doma.

Cestovanie po železnici považoval Schuster za výhodné najmä preto, že čas vo vlaku strávil rokovaniami a prácou. Pripomenul, že prezidentským špeciálom nikdy neletel a radšej si s rodinou zaplatil let u súkromného prepravcu. „Kupoval som si letenky pre seba, pre manželku i pre dcéru. Ani raz som špeciál nepoužil na súkromné účely, hoci prezident má na to nárok a neporušuje tým predpisy,“ doplnil Schuster, podľa ktorého je let špeciálom nákladný. „Ja som to považoval za drahý spôsob prepravy a skôr som šetril verejné prostriedky. To bolo vo mne, to nie je výčitka voči prezidentovi, pretože má na to nárok,“ dodal Schuster.

Prezident Ivan Gašparovič vládny špeciál využíval len na pracovné a oficiálne návštevy v zahraničí a pracovné cesty na Slovensku vtedy, ak bol potrebný zrýchlený presun. Vo väčšine prípadov cestoval prideleným autom.