Rezort práce neodporúča zaokrúhľovať zvyšovanie dôchodkového veku na mesiace

Ministerstvo práce a sociálnych vecí odporúča upustiť od návrhu zaokrúhľovania zvyšovania dôchodkového veku na mesiace, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za stranu Most-Híd. Zmena súčasného mechanizmu predlžovania dôchodkového veku by podľa rezortu mala v krátkodobom horizonte negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

„Napríklad v roku 2019 predpokladáme zníženie úspory o cca 6,7 mil. eur oproti súčasnému právnemu stavu,“ tvrdí ministerstvo práce v stanovisku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za stranu Most-Híd.

Rezort práce a sociálnych vecí upozorňuje na to, že zaokrúhľovaním na mesiace sa rast dôchodkového veku v krátkodobom horizonte spomaľuje, úmerne čomu sa predlžuje dĺžka poberania dôchodkov. „Podľa predloženého návrhu sa dôchodkový vek v roku 2019 nezvyšuje o dva mesiace, ale je stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov, čím medzi súčasným a navrhovaným mechanizmom vzniká od roku 2017 rozdiel v dĺžke dôchodkového veku 20 dní,“ uviedlo ministerstvo.

Ministerstvo práce tiež upozorňuje na to, že stále nie je uzatvorená otázka legislatívneho zakotvenia stropu na dôchodkový vek. „Pokiaľ bude schválená legislatívna zmena zavádzajúca maximálnu výšku dôchodkového veku, a to aj so zohľadnením znižovania maximálneho dôchodkového veku pre osoby, ktoré vychovali deti, automatické predlžovanie dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky dožitia v predloženom poslaneckom návrhu, ako aj v aktuálnom znení zákona o sociálnom poistení začína strácať svoje opodstatnenie,“ konštatuje ministerstvo.

Bude dôchodkový vek známy päť rokov dopredu?

Poslanci NR SR za stranu Most-Híd navrhujú, aby bol vek odchodu do dôchodku na Slovensku známy päť rokov dopredu. Podľa ich návrhu by sa pritom penzijný vek nemal stanovovať na roky a dni, ako je to v súčasnosti, ale na roky a mesiace, čím bude dôchodkový vek viac zapamätateľný. Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament na júnovej schôdzi posunul do druhého čítania, penzijný vek na budúci rok určuje na 62 rokov a 6 mesiacov a v ďalších štyroch rokoch ho každoročne zvyšuje o dva mesiace. Už v budúcom roku by sa určil vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Parlament ešte v roku 2012 za vlády Roberta Fica schválil mechanizmus, podľa ktorého sa od roku 2017 automaticky zvyšuje vek odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch a v budúcom roku sa vek odchodu do penzie predĺži na 62 rokov a 202 dní. Vek odchodu do dôchodku sa upravuje vždy len na jeden rok dopredu. „V praxi to napríklad znamená, že 60-ročný človek ešte stále nevie, kedy bude môcť ísť do dôchodku,“ upozorňujú poslanci za Most-Híd.